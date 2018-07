'Que Dios Nos Perdone' blijkt toch meer dan een voorspelbare buddy-movie

2011, Madrid, een snikhete zomer. Op het ene plein juichen duizenden gelovigen bij het bezoek van de paus, op het andere slaan ordetroepen in op demonstranten die protesteren tegen de bezuinigingen om de economische crisis te beteugelen. De ideale achtergrond dus voor de jacht op een seriemoordenaar.

Lees verder na de advertentie

Wat aanvankelijk een voorspelbare buddy-movie lijkt, met de twee onvermijdelijke rechercheurs die niet bij elkaar passen, verandert 'Que Dios Nos Perdone' langzaam in een iets minder voorspelbare karakterstudie over twee rechercheurs die elk hun eigen sores met zich meedragen.

Er was een tijd dat eigenrichting in films op z'n minst op gefrons kon rekenen, sinds wanneer is het bon ton?

Velarde is de stotterende van de twee, die alles volgens het boekje wil doen en 's avonds treurige muziek luistert in zijn keurig geordende appartement. Alfaro is de agressieve schoft voor wie de wet alleen maar hinderlijke rompslomp is en hem belet om de waarheid er bij verdachten gewoon uit te rammen.