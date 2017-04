'Quality Time' toont de man in crisis, met een knipoog bekeken

Regisseur Daan Bakker (37) maakt in zijn verrassende eerste speelfilm 'Quality Time' een ontdekkingsreis door ons malle bestaan. Zijn leidraad: vijf dertigers in crisis.

De meeste films hebben aan één dolende dertiger genoeg, denk aan 'Aanmodderfakker'. U toont er vijf. "Ik ben ook begonnen met het portret van één jongeman, maar dat werkte niet. Het ging al snel over de ontwikkeling van het personage, en dat was niet de bedoeling. Ik wilde een film maken over een bepaalde toestand, een gevoel. In een explosieve bui heb ik toen besloten het personage op te delen in vijf personages, en dat voelde meteen goed."

Welk gevoel wilt u precies overbrengen? "Ik zou het vervreemding noemen. Mensen die van zichzelf en de wereld vervreemd zijn geraakt. Ze moeten opgroeien, maar ze weten niet precies hoe. Laat ik het zo zeggen: als je wordt geboren, word je in een soort spel neergezet. Er zijn allerlei regeltjes en sociale codes, en jij bent de speler die dat spel moet gaan spelen. Wat jouw traject is als mens, is al in grote lijnen uitgezet."

Bent u zelf bekend met dat gevoel van vervreemding? "Ja, het komt voort uit eigen ervaring, maar ik zag het ook bij vrienden die niet lekker in hun vel zaten en daar onzeker van werden. Hoe ben je de persoon geworden, die je nu bent? Kun je jezelf opnieuw uitvinden? Wat is normaal? Dat vind ik interessante vragen." De weg naar volwassenheid verloopt moeizaam. Bij mannen bestaat daar misschien meer schaamte over dan bij vrouwen.

In de trailer van 'Quality Time' komt een tekst voorbij: 'masculinity in crisis'. "Ja, we kwamen in een discussie terecht over het dertigersdilemma en over mannelijkheid en wat dat eigenlijk is. Het tegenovergestelde van vrouwelijkheid? Of van kinderlijkheid? Dat laatste is meer van toepassing op de film. De weg naar volwassenheid verloopt moeizaam. Bij mannen bestaat daar misschien meer schaamte over dan bij vrouwen. De angst om als 'loser' te worden gezien is groot."

Uw film werd op het Filmfestival van Rotterdam bekroond door de jongerenjury. "Dat was een grote verrassing. 'Quality Time' toont mannen in een identiteitscrisis, maar tieners herkennen zich er ook in en zijn zelfs heel enthousiast. Ik begrijp het wel. Het gaat natuurlijk niet alleen over dertigers. Je hebt de fase tussen kind en volwassene waarin je geacht wordt je draai te vinden, te aarden. Maar dat lukt niet altijd. Je twijfelt: is dit het nou?"

U bekijkt de man in crisis met een knipoog. "Tijdens het maken van de film kon ik al die existentiële vragen ook wel relativeren. Niet dat ik er een parodie van wilde maken, in tegendeel, maar ik kon er wel milder naar kijken. Dat luchtte tijdelijk op."

Uw onderzoek strekt zich ook uit naar de vorm, die heel speels is. "Ja, ik denk dat 'Quality Time' je verwachtingen bijstelt van wat een film is, of van wat een film hoort te zijn. Aan het begin treffen we Koen op een familiereünie: een stipje in een computeranimatie. Met elk nieuw portret wordt de vertelling realistischer, tot je aan het slot uitkomt bij Jef die échte schoonouders heeft, gespeeld door échte acteurs: Anneke Blok en Michiel Romeyn. Door de opbouw van de film kijk je aan het einde met andere ogen naar die familie, naar het behoorlijk bizarre spel dat we met z'n allen spelen."

