‘Project Rembrandt’ is een fraai eerbetoon, maar saaie tv

Zo zoekt het Rijksmuseum al een tijdje naar mannen die Rembrandt heten om met hen op 14 februari de tentoonstelling ‘Alle Rembrandts’ te laten openen. Woensdag begint ‘Six over Rembrandt’ bij AvroTros, waarin kunsthandelaar Jan Six de Hollandse Meester vanuit verschillende invalshoeken bekijkt. Maar Project Rembrandt (NTR) laat elke gewone Nederlandse hobbyschilder meedoen. Publieksparticipatie, heel belangrijk, want Rembrandt is natuurlijk van ons allemaal hè?

Het wordt een zoektocht naar de beste amateurschilder van Nederland, The Brush of Holland zeg maar, en de winnaar mag exposeren in het Rijksmuseum! Ongelooflijk spannend voor de deelnemers, maar levert het ook spannende tv op? Een schilderij is niet zomaar gemaakt, en als kijker kun je minder direct oordelen over de kandidaten dan wanneer ze een liedje of dansje doen.

Het geheel komt dan ook wat traag op gang, maar gaandeweg wordt het steeds intrigerender. Je krijgt oog voor wat Rembrandt zelf zo knap deed: de essentie van een gezicht mét emotie grijpen.

Het programma zoomt te weinig in op de worsteling van de makers met vorm en kleurgebruik

Zelfportret Journaallezeres Annechien Steenhuizen presenteert het programma warm en belangstellend. De vijftig deelnemers zijn over van vierhonderd aanmeldingen dus het basisniveau is al redelijk hoog. Eerste opdracht: een zelfportret van houts­kool maken binnen een halfuur. Driftig kijken een student, accountant, gevelbouwer en supermarktmedewerkster in het bijgeleverde spiegeltje. En ja, de meeste portretten beginnen al te lijken. Zeker ook dat van tatoeëerder Marcel, die met baretje en halflange krullen wel erg zijn Rembrandt-gelijkenis benadrukt. Dan de volgende opdracht: een zelfportret in verf. En daarna model-schilderen. Verrek, wie zien we daar? Viola Holt is ook druk in de weer met kwast en doek. Steenhuizen reageert verrast als ze de oud-omroepster ziet, maar het abominabele niveau van haar werk doet vermoeden dat de redactie zo’n bekend gezicht erbij wel grappig vond. Zij is niet om haar schildertalent geselecteerd. Na de eerste tussenselectie viel ze ook af.