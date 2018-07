'Park' is een alarmerend portret van Griekse kinderen in armoede

Een groepje Griekse hangjongeren slaat een verlaten sportkantine kort en klein. De scène duurt zo lang dat het je opeens begint te dagen. Het terrein waar de kinderen hun zomerse dagen doelloos aaneenrijgen, is het voormalige olympisch dorp, in 2004 opgetrokken voor de Zomerpelen in Athene. Ruim tien jaar later is er niets anders over dan onkruid en roest.

Dat de kosten van de Spelen, 13 miljard euro, bijdroegen aan de teloorgang van de Griekse economie, zit subtiel verwerkt in het speelfilmdebuut van Sofia Exarchou. Met 'Park' tekent ze een alarmerend portret van Griekse kids die kampen met armoede, verveling en uitzichtloosheid.

Dimitri, die langzaam uitgroeit tot de hoofdpersoon, verricht zware arbeid in een naburig marmerfabriekje, tot hij weer wordt weggestuurd. Moeder zit thuis, dronken op de bank. Een vader is er niet.

Park is een opmerkelijk fysieke film: er wordt gevochten en gevreeën, gedanst en gedronken