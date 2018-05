'Palimsest' biedt een lichtvoetige bijdrage aan het debat over ontstaan islam

De thriller ‘Palimpsest’ van Jack van Weimar (schuilnaam) is een lichtvoetige bijdrage aan die uitwisseling van argumenten en beledigingen.

Jack van Weimar dwingt de liberalisering van de islam af

Onderwerp is het ‘rokende geweer’, de definitieve ontdekking die een einde zal maken aan alle discussie. De aanval op het gangbare, orthodoxe verhaal over de islamitische begintijd, komt van verscheidene kanten, ook uit de moslimwereld zelf. Briljant was de Israëlisch-Palestijnse Suliman Beshear, wiens werk aanvankelijk in eigen beheer uitkwam omdat geen uitgever zich eraan wilde branden. Eerder publiceerde de Duitse islamoloog Günter Lüling zijn boek ‘Über den Ur-Qur’an’.

Beide geleerden betaalden voor hun ketterijen met een soort maatschappelijke brandstapel. Lüling kon zijn wetenschappelijke carrière verder vergeten, Beshear raakte ernstig geïsoleerd binnen de Palestijnse gemeenschap.

Een dergelijk lot dreigt niet langer voor hedendaagse wetenschappers die ‘ketterse’ visies naar voren brengen. Daarvoor zijn er nu te veel ‘revisionistische’ islamologen die uit de kast komen.