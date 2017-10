'Oude Meesters' is een virtuoos vertoon van vertelkunst waar de liefhebber z’n vingers bij aflikt

‘Oude meesters’, de derde roman van Joost de Vries (1983), doet me sterk denken aan het zojuist vertaalde ‘Machten der duisternis’ (‘Earthly Powers’) van de Engelse schrijver Anthony Burgess. Dit niet vanwege het feit dat beide romans zich deels op Malta afspelen, maar omdat ze allebei een briljant vertoon van highbrow entertainment bieden. De Vries is nog geen Burgess, maar hij is hard op weg een van Nederlands vooraanstaande auteurs te worden, een schrijver voor liefhebbers van een superieure stijl.

En er is nog iets bij De Vries wat me aan Burgess doet denken. Je leest alles ademloos uit, verbluft door zoveel formuleringskunst en scherpte, maar wat is eigenlijk de pointe van hun boeken? De uitgever heeft het op de achterflap over een ‘groots, enerverend verhaal over heerszucht en compassie, kennis en onvermogen, vertrouwen winnen en liefde verspelen, en over het privilege van mannen die ervan uitgaan dat de wereld zonder meer van hen is - en de vrouwen die het daar niet mee eens zijn.’ En ach, dat wil ik er ook wel allemaal in lezen, maar ik heb toch het gevoel dat de grootste drijfveer van De Vries om een boek als ‘Oude meesters’ te produceren schrijflust is, de loutere drang om te schitteren en pas in de tweede plaats de behoefte om dringende onderwerpen en thema’s aan te snijden.

Klassieke traditie

Joost de Vries opereert nadrukkelijk in de klassieke traditie, van de grote Russen en de grote Angelsaksische schrijvers uit de negentiende, begin twintigste eeuw. Een van de meer irritante uitingen daarvan is dat hij strooit met citaten, als om te laten zien dat hij niet van de straat is; van Kiplings ‘And never the twain shall meet’ tot ‘Ancient words, newly learned’ uit ‘Brideshead revisited’. Maar dat is dan ook mijn enige ergernis, voor de rest pakt De Vries me volledig in. Neem de natuurbeschrijving waarmee ‘Oude meesters’ begint: “Nazomer. De dag was als een glas dat werd volgeschonken. De lucht opende zich snel, het duister werd helder blauw. Zachtgrijze wolken maakten zich uit de voeten. Het overwicht van de zon was absoluut.” Je weet direct dat deze schrijver zich niet tevreden stelt met een eenvoudig verteld verhaaltje.

De auteur laat ons kennismaken met twee broers, Sieger en Edmund van Zeeland. Sieger een bevlogen journalist, Edmund een soort wonderkind, alwetend en rijkgeworden door de productie van een of andere app. Hun levens raken elkaar nauwelijks, maar je kunt wel zeggen dat beiden min of meer onafhankelijk over de aardbol zwerven. Edmund omdat hij nu eenmaal geld heeft en alleskenner en -genieter is (hij is dan ook de voornaamste producent van al die wisecracks) en Sieger omdat hij op zoek is naar de duistere gangen van zijn overleden voorbeeld Willem Verdelius (in wie De Vries naar eigen zeggen trekjes van de topjournalisten H.J.A Hofland, J.L. Heldring en Martin van Amerongen heeft gestopt).