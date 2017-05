Op zoek naar zijn vriend

Als jongleur op een eenwieler verdient Halidon - klein, onzeker en niet moeders mooiste - geld op de markt. Na het werk gaat hij altijd snel naar huis, waar zijn vriend, de kapitein, op hem wacht. Maar op de avond waarop deze ontroerende, sprookjesachtige novelle begint, treft hij hem niet thuis. Halidon trekt op zijn eenwieler de stad in om hem te zoeken. De kapitein, die graag droomt over verre oorden, zal hem toch niet zomaar hebben achtergelaten?

Lees verder na de advertentie

Wonderlijk, dat dit boek uit 1999 nooit eerder in het Nederlands is vertaald

De Zweedse schrijver en illustrator Jakob Wegelius werkt dit kleine gegeven knap uit tot een gevoelig en toch ook avontuurlijk verhaal over verlatingsangst en vriendschap, sfeervol geïllustreerd met gearceerde zwart-wit-tekeningen.

Wonderlijk, dat dit boek uit 1999 nooit eerder in het Nederlands is vertaald. In eigen land is Wegelius al sinds de jaren negentig een gekend en bekroond kinderboekenmaker, terwijl zijn eerste titels in ons taalgebied pas onlangs verschenen: de graphic novel ‘De legende van Sally Jones’, gevolgd door ‘Moordaap’.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Jakob Wegelius - Op zoek naar de kapitein © RV

Buitenbeentje Wat Halidons relatie tot de kapitein is, wordt gaandeweg duidelijker, al leer je de kapitein niet kennen. Het draait om wat hij voor Halidon betekent. Ooit ontmoetten ze elkaar in het theater van de kapitein, onder wiens vleugels het mensenschuwe buitenbeentje Halidon opbloeide. Daarom is hij ook nadat de voormalige zeeman het theater vaarwel zei, bij hem gebleven. De kapitein is een mentor, een vaderfiguur, blijkt uit dit soort treffende zinnen: “Halidon herinnerde zich bijna alles wat de kapitein hem had verteld sinds de dag dat ze elkaar hadden ontmoet. Niet omdat hij er zijn best voor deed, het was gewoon zo.” Het is bovendien een vermakelijk personage, omdat hij over­en­thou­si­ast zijn best doet om Halidon voor zich te winnen Tijdens zijn zoektocht wordt Halidon ongevraagd geholpen door een pratend zwerfhondje. Een geslaagde spiegeling in het verhaal: de hond is net als Halidon een verschoppeling en hunkert naar vriendschap, zoals hij voelbaar verlangt naar bevestiging van de kapitein. Het is bovendien een vermakelijk personage, omdat hij overenthousiast zijn best doet om Halidon voor zich te winnen. Samen trotseren ze de unheimische winternacht, een agent en de griezelige hondenvanger Hinkeman. Een suikerzoete hereniging met de kapitein komt er niet, maar wel een sterk, hartverwarmend slot, waarin zowel de verlangens van Halidon als de hond worden beantwoord. Jakob Wegelius - Op zoek naar de kapitein

Vert. Sophie Kuiper

Clavis; 111 blz. €15,95

Vanaf 10 jaar

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.