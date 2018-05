'Op' is hard op weg om helemaal uit 'op een na laatst' te verdwijnen

Een halve eeuw geleden zou hij misschien nog medestanders voor zijn standpunt hebben gevonden, maar in de tweede helft van de twintigste eeuw is 'een na laatst' een volwaardig synoniem van 'op een na laatst' geworden. De laatste jaren is 'een na laatst' zelfs veel gewoner dan 'op een na laatst'. Zo komt 'een na laatst' in Trouw nu ongeveer drie keer zo vaak voor als 'op een na laatst'. Die laatste uitdrukking is overigens halverwege de negentiende eeuw geëvolueerd uit de oudere variant 'op een na de laatste', die vanaf de zeventiende eeuw courant was. Zo omschreef het Frans-Nederlands woordenboek van Halma pénultième (voorlaatst) in 1708 met de Nederlandse uitdrukking op een na de laatste.

Sinds 2005 spelt Van Dale 'een-na-laatst' met koppeltekens. Hoewel kranten meestal 'een na laatst' schrijven, geldt 'een-na-laatst' sindsdien als een samenkoppeling. Vandaar die koppeltekens. Sinds 2016 vermeldt het woordenboek bovendien het voorvoegsel een-na-, met een hele reeks samenkoppelingen: een-na-best, een-na-grootst, een-na-hoogst. Die betekenen: op een na datgene zijnd wat het laatste woorddeel (best, grootst, hoogst) noemt. Ook deze woorden zijn sommige lezers wellicht een gruwel, maar ze weerspiegelen de onomkeerbare trend om 'op' voor 'een na' weg te laten.

Grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels, voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Een taaltip? Mail naar tdb@taalbank.nl.

Eerdere afleveringen kunt u vinden op: trouw.nl/taal