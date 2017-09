'Op dat strand met die blik op de Waddenzee, heb ik een blijvend besef van ruimte overgehouden”

Wat kwam er als eerste naar boven toen u ging nadenken over een omslag?

“Ik moest direct denken aan mezelf als jongetje van negen. Ik was op Terschelling met mijn ouders en die lieten mij daar als het ware voor het eerst los. Even vrij, zoals dat kan op een eiland. Het enige dat ze zeiden was: ‘Aan die kant, daar is de zee.’ Toen ik daar aankwam, op dat strand met die blik op de Waddenzee, was dat mijn eerste observatie waar ik een blijvend besef van ruimte aan heb overgehouden.”

Lees verder na de advertentie

Wat was er zo bijzonder aan die ervaring?

“Ze was absoluut anders, ook omdat het iet spannends had, zo zonder mijn ouders. De lijn waaraan ik zat werd ineens enorm opgerekt. Dat gaf ruimte. Ruimte om mezelf te ontwikkelen.”

Het is me echt op het lijf geschreven

Legde dat ruimtelijk besef van de kleine Hans van Beek op de Wadden de basis voor uw latere beroep van architect?

“Zou kunnen. Dat besef, maar ook de natuur. Ik heb altijd iets gehad met vliegen en vogels en met maken, met techniek. Daarom heb ik van mijn keuze voor bouwkunde nooit spijt gehad. Het is me echt op het lijf geschreven.

“Er is trouwens ook een gebouw dat net zo veel invloed heeft gehad: de Van Nellefabriek in Rotterdam. Een doorbraak. Het is een gebouw waarin je altijd weet waar je je bevindt. De opzet maakt het er prettig om te werken en geeft de fabriek een sociale dimensie. Een schoolvoorbeeld van hoe je met arbeiders om moet gaan. Met oog voor diversiteit; verschillen zitten toch ingebakken in de mens.”

Voerde u die eigenschappen in uw eigen werk ook door?

“Daarin zie je het elke keer op een andere manier terug. Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort bijvoorbeeld, is een ziekenhuis waar je de weg wél kunt vinden. Ook het aspect van de natuur zit er heel erg in. Het is niet voor niets erkend als een helend ziekenhuis. En ook bij Couperusduin, het appartementencomplex in Den Haag waar ik begin jaren zeventig aan werkte, zijn de auto’s in parkeerplaatsen in de duinen verdoezeld. De plek dus niet als beperking, maar als uitdaging.”

Gaat u nog wel eens terug naar de Waddeneilanden?

“Al tien jaar lang eens per maand. Eerst vooral naar Vlieland, nu meer naar Terschelling. Het is ook een goede gelegenheid om met mijn vrouw te praten.”

Tekst gaat verder onder de foto

Hans van Beek © rv

Architect Hans van Beek (1942) was mede-oprichter van het Haagse bureau Atelier PRO. Daarover schreef hij in het boek 'Kracht door wisselwerking'.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.