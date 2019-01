‘Ongeneeslijk religieus’: Geloven in God terwijl je niet meer in God gelooft

De auteur Gerko Tempelman noemt zichzelf op zijn website een ‘zzp-filosoof’ maar uit dit boek blijkt dat hij ook theologie heeft gestudeerd. Hij geeft door heel Nederland lezingen en cursussen in kerkzalen, filosofische cafés en bibliotheken, over christendom, islam, filosofie en ideeëngeschiedenis.

De thematiek

Tempelman nam als student afstand van zijn vrijgemaakt-gereformeerde geloof. Maar sindsdien ontdekte hij dat hij God niet helemaal los kan laten: religieuze vragen blijven hem achtervolgen. Eigenlijk net zoals onze hele samenleving God maar niet los kan laten, al hebben we hem al lang dood verklaard. Wat is dat toch met dat idee ‘God’ dat steeds weer ten tonele verschijnt?

In toegankelijke taal introduceert Tempelman dan een aantal postmoderne filosofen – voor de liefhebber: met name Žižek, Caputo en Rollins. Deze filosofen wantrouwen grote verhalen en ideologieën, en hebben weinig op met klassieke vormen van religie. Toch blijven ze schrijven over het christendom, ook zij komen er niet los van.

Zo ziet de Sloveense atheïst Žižek in het christendom een soort anti-ideologie. Want deze religie draait in de kern om de dood van God. In het christendom neemt God afscheid van zichzelf. Tempelman wijst ook op andere postmoderne filosofen die in het christendom iets vinden wat juist met hun postmoderne, alles relativerende blik resoneert.

En zo concludeert Tempelman dat het christelijke verhaal niet zomaar van ons af te schudden is. Sterker nog: misschien wordt pas duidelijk wat de kern ervan is, als eerst alle overbodige ballast verdwenen is. Want pas als God dood is, laat hij zich ontdekken.