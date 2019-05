‘Ongelooflijk knap en met aandacht gemaakte’ Noord-Zuidlijn wint architectuurprijs voor ‘Beste gebouw van het jaar’

De jury van deze architectuurprijs noemt de metrolijn ‘een ode aan vakmanschap, een liefdesverklaring aan materiaal en een overwinning op het Amsterdamse metrotrauma'. ‘Ongelooflijk knap en met aandacht gemaakt', aldus de jury, die vindt dat de architecten het openbaar vervoer nieuw elan hebben gegeven.

De zeven metrostations zijn tevens een ondergronds museum met in de architectuur geïntegreerde kunstwerken die een relatie hebben met de plek. Daardoor voel je je 25 meter onder de grond toch verbonden met de bovenwereld. De publieksprijs ging naar de LocHal in Tilburg. In deze voormalige locomotievenwerkplaats huist onder meer de bibliotheek.

Gebouwen die echt iets toevoegen aan de samenleving? Jawel, ze bestaan Waar zijn de iconen gebleven? De prestigieuze gebouwen met ansichtkaartwaarde? Onder de negen genomineerden voor de architectuurprijs Beste Gebouw van het Jaar, valt er maar één in die categorie: het woongebouw De Pontsteiger in Amsterdam. Dat zegt veel over de verschuiving die heeft plaatsgevonden in de Nederlandse architectuur.