‘Onderdak’ is een intens verhaal over een vrouw voor wie het leven een last is

Andrea, 43 jaar, leuke man, twee lieve kinderen, wil uit haar dagelijks leven verdwijnen. In plaats van naar het congres in Helsinki te gaan verbergt ze zich in het geniep in een slaapzak op de zolder van haar eigen huis en overdenkt haar leven. En niet zo’n beetje ook. We hebben hier te maken met een hoog-sensitief wezen dat gebukt gaat onder alle mogelijke gewaarwordingen en emoties, onder alles wat ze ziet en voelt: “Het is een wonderlijk schouwspel, de dingen die ik zie als ik in het donker van mijn gesloten ogen kijk. Er drijven bolletjes, strengetjes, en amorfe figuren voorbij in een bolvormig zwart, dat eigenlijk geen zwart is maar meer een korrelig antraciet.”

Het leven als last

Te beginnen met het beeld achter haar gesloten ogen probeert ze onder het motto ‘mijn hoofd is van mij en alleen van mij’ greep op haar hele leven te krijgen. Op het leven met haar gezin, op sociale contacten, op haar herinneringen, haar gedachtewereld. Haar gevoeligheid voor alles, gebaren, geuren, stoffen maakt het er niet makkelijker op, de clichés van het dagelijks leven drukken zwaar op haar: “Ik ploeg mezelf dag na dag door de week: opstaan, ontbijten, kinderen naar school en de opvang brengen, werken, kinderen ophalen, koken, eten, kinderen naar bed, tv kijken, wasje draaien en opruimen, werk voor de volgende dag voorbereiden en naar bed. In het weekend ben je vrij en kun je eindelijk ontspannen. Maar daar ligt ook een parcours, nog veel verraderlijker en grilliger, dat van de sociale agenda, zwaar beïnvloed door de wetten van de wederkerigheid.”

Mijn hoofd is alleen van mij

Het leven is kortom een last voor haar maar hoe komt dat? Is het haar zwaarmoedige, neurotische aard of is er iets gebeurd? De lezer krijgt vaag het gevoel dat een recente abortus haar depressie heeft veroorzaakt of verergerd maar omdat we vrijwel geheel in haar getormenteerde hoofd blijven zitten krijgen we daarover geen uitsluitsel. De aanwezigheid van een zelfverzekerde, energieke echtgenoot Tjibbe doet er ook geen goed aan, je merkt zelfs dat ze van hem af wil vanwege z’n onverdraaglijke optimisme en daadkracht.

Tussen haar verzenuwde innerlijke bespiegelingen door probeert ze voor thuis de schijn op te houden dat ze in Helsinki op het congres is en voor de collega’s in Helsinki dat ze thuis met zware griep in bed ligt. Tenslotte breken haar leugens haar op maar dan heb je voor je gevoel al uren rondgedwaald in een zwaar, somptueus brein dat een enorme innerlijke leegte ervaart: “Pas als ik er ben, begrijp ik het. Het is juist de afwezigheid van iets. Een grote leegte in mijn diepste kern, waarin alles wat ik wil bestendigen verdwijnt. Dit is het. In mijn wezen zit een gat, zo groot dat ik me afvraag hoe ik zo lang heb kunnen functioneren in mijn leven.”