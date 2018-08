‘Ollolai’, een energiek medicijn voor ieder uitgestorven dorpje

Meer dan bij welke ‘Ik vertrek’-variant ook, leef je in dit programma mee met de vijf stellen die voor 1 euro een huisje mochten kopen in dat dorpje op Sardinië. Aankomende donderdag is de eindopdracht waarmee de stellen 20.000 euro kunnen winnen.

Om te kunnen meedoen aan het plan van de burgemeester, dat RTL besloot te filmen, moeten de Nederlanders binnen drie jaar het huis opknappen én een bedrijfje opzetten dat de plaatselijke economie aanjaagt en het dorp op de kaart zet.

In de eerste afleveringen heeft de dorpsraad hen op hun plannen geselecteerd. Dat kritische, lokale oog was een verademing; een B&B of fietsverhuur haalde het niet. Het moest origineler, creatiever, meer passen bij toekomstige doelgroepen.

Chantal en de burgemeester praten over de vloer. © RTL

Het is een soort ‘Utopia’, waar de deelnemers iets opbouwen wat wél van blijvende waarde is

Olloleze piepers Na drie maanden zie je welke effect die meer holistische aanpak heeft. Diederik (Belg) en Brenda willen foodtruckfestivals organiseren en schakelen voor de bouw van hun frietkot, ijscokar én huis lokale aannemers in. Diederik moet 90 kilo aardappelen klaarmaken voor hun eindopdracht, de frietproeverij, en staat ze al Italiaans babbelend te schillen met zijn twee nieuwe lokale ‘vrienden’. En trots dat die zijn op hun Olloleze piepers! “Je kunt zeggen dat ik een missie heb”, grapt de Belg. “Ik ga de Ollolezi hun eigen aardappelen in frietvorm leren eten.” Om in te burgeren en draagvlak te vinden, doet hij mee aan de folklore ezelrace en lopen Brenda en hij bij kleine ondernemers binnen om een poster op te hangen. Die verplichte eindopdracht geeft de immigranten precies het duwtje in de rug om lokale contacten uit te diepen.