"De Parade staat tussen de straat en de instituten in", zegt medeoprichter Terts Brinkhof in de documentaire 'De Parade', het resultaat van drie jaar voor en achter de schermen meekijken bij wat 's werelds grootste reizende theaterfestival wordt genoemd.

Wat ooit begon als de 'Boulevard of Broken Dreams', in 1988 failliet ging en in 1990 als 'De Parade' een doorstart maakte, vindt deze zomer voor de 25ste keer plaats in achtereenvolgens Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam.

Maar er ontbreekt ook nogal wat. Zoals focus en visie: wat wil Ronteltap de kijker precies vertellen?

Tussen straat en instituten in? Brinkhof vergeet dan te melden dat De Parade zelf ook al lang een instituut is. Het aantal aanmeldingen van theatermakers, dansers, muzikanten maar ook restauranthouders ligt vele malen hoger dan het aantal beschikbare plaatsen.

Regen en rosé De leukste scènes uit Ferri Ronteltaps via crowdfunding gefinancierde documentaire laten het overleg achter de schermen zien tussen artistiek directeur Nicole van Vessum en zakelijk leider Ray van Santen: wie krijgen wel en wie krijgen geen plek? "Oké, volgende. Birgit Schuurman, wie gaat die afbellen?" Maar er ontbreekt ook nogal wat. Zoals focus en visie: wat wil Ronteltap de kijker precies vertellen? Het is duidelijk dat niet voor een historische documentaire is gekozen, maar het verleden komt nu wel erg karig aan bod. Bovenal mis je iets van het romantische levensgevoel dat De Parade - samen met een kloppende balans - tot een jaarlijks terugkerend feest maakt. Al die reflecties op leven, liefde, verlies en geluk waarmee theatermakers de afgelopen drie jaar hun voorstellingen vulden. De verhalen over verdriet en plezier die het festival behalve de regen en de rosé tot een onvergetelijke ervaring kunnen maken: waar zijn die? © RV

