'Nobelprijs voor Architectuur' gaat naar pionier in verstedelijkend India

De 90-jarige Indiër krijgt de onderscheiding vooral voor zijn pionierswerk bij het ontwerpen van betaalbare huizen voor armen, en voor zijn vermogen om modernistische grootsheid te combineren met Oosterse invloeden en de menselijke maat. Volgens de jury creëert Doshi bouwkunst ‘die serieus is, en nooit opzichtig of modieus.’

Balkrishna Doshi, een hindoe met halflang haar en een donkere hoornen bril, is een van de voornaamste architecten van het snel verstedelijkende India. Doshi verbleef in de jaren vijftig enige tijd in Londen en Parijs, en werkte voor de legendarische Frans-Zwitserse architect Le Corbusier. Ook werkte hij samen met de Amerikaan Louis Khan.

Poëtisch en functioneel

Zijn stijl is dan ook sterk door beide reuzen van het Modernisme beïnvloed, wat is terug te zien in de robuuste betonnen vormen die hij gebruikt. Maar Doshi heeft er zijn eigen draai aan gegeven, met oog voor Indiase tradities en leefbaarheid. In zijn ontwerpen zijn er vaak volop plekken om even te zitten en te kletsen, of de schaduw van bomen op te zoeken. De natuur is nooit ver weg. Ook verwierf hij in de jaren tachtig veel respect met een groot sociale woningbouw-project voor 80.000 armen in de stad Indore. Volgens de jury is zijn stijl ‘poëtisch en functioneel’.

Volgens Doshi kan huisvesting de manier veranderen waarop mensen de wereld zien.

Doshi zal de Pritzker Prijs in mei ontvangen in de Canadese stad Toronto. In een reactie tegenover persbureau AP zei hij dat huisvesting de manier kan veranderen waarop mensen de wereld zien. Volgens de Indiër gaat het hem daarbij om “de emancipatie van mensen die niks hebben”.