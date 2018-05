‘Nieuwe maan’ is een hartverscheurend jeugdboek over de doodstraf

Met haar tweede roman-in-verzen ‘Een’, over een Siamese tweeling, won de Ierse Sarah Crossan vorig jaar in Nederland de Dioraphte Literatour Prijs (€ 15.000) - een onmogelijke naam, die dit jaar gelukkig is veranderd in het doeltreffender ‘Beste Boek voor Jongeren’.

Haar ‘Nieuwe maan’ is volgens hetzelfde procedé geschreven: korte hoofdstukjes met het uiterlijk van een gedicht. Crossan knipt haar zinnen in stukjes, om bepaalde woorden of zinsdelen te accentueren. Je wordt daardoor gedwongen aandachtiger te lezen en dat heeft een indringend effect.

Des te meer omdat hoofdpersoon Joe (17) op authentieke toon een aangrijpend verhaal vertelt. Zijn tien jaar oudere broer Ed is na een (valse?) bekentenis ter dood veroordeeld voor de moord op een agent. Na elkaar jaren niet te hebben gezien, verblijft Joe in de beklemmende weken voor Eds executie in bloedheet Texas, om zijn broer dagelijks te bezoeken in de gevangenis.

Ondertussen zoekt hij troost bij leeftijdsgenoot Nell, die in het dorp rond de bajes woont, en hoopt hij vurig dat een hoger beroep Ed van de dood kan redden.

Oordeel: Hart­ver­scheu­rend verhaal in poëtische korte zinnen