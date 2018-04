'Nicolaas op oorlogspad' laat zien hoe de Tweede Wereldoorlog in deze tijd voortleeft

Dat 'oei-gevoel' is exact het punt, ontdekte ik in zijn reportageserie 'Nicolaas op oorlogspad' donderdag. Iedereen zegt wel dat we die oorlog niet mogen vergeten, maar wij van nu kúnnen er niet midden in staan. We kunnen er niet bij, want we zijn er nooit bij geweest. Hoe doen we dat dan: die oorlog nooit vergeten?

Dat onderzoekt Nicolaas eerlijk in de aanloop naar 4 mei. Hij kickt ook gewoon op boeken, films en games over de Tweede Wereldoorlog en wil onderzoeken hoe acceptabel of pervers zijn motieven zijn. In 'Superstream Me' (2015) met Tim den Besten filmde hij al alles van zichzelf, dus hij zal zichzelf vast niet sparen.

In 'Call of Duty' kun je Duitsers neerknallen terwijl je zelf oneindig veel levens hebt

In de eerste aflevering zoekt hij de oorlog in hedendaagse versies. Hij mag in Normandië meedoen met een re-enactment van een historische veldslag, mits hij een serieuze rol speelt. Nou, deze 'war correspondent' in zijn groene pakje blijft wel lang ongemakkelijk lachen, bij wijze van verontschuldiging. "Je komt uit Illinois", vermaant de 'sergeant' hem fijntjes. Dus: gooi jezelf erin en spreek Engels.