'Netflix c.s. moeten investeren in Nederlandse media'

In zijn nieuwste rapport, dat vandaag werd aangeboden aan mediaminister Arie Slob (ChristenUnie), stelt het adviesorgaan van de regering voor om het voorbeeld van Duitsland en Frankrijk te volgen en een heffing in te stellen. Distributeurs van films en programma’s, zoals techbedrijven, kabelmaatschappijen en bioscopen, zouden 2 tot 5 procent van hun Nederlandse omzet moeten afstaan.

Met zo’n taks kan een groot deel van het weggevallen budget van de audiovisuele sector worden opgevangen. Door de groei van grote buitenlandse concerns als Google en You­Tube zien nationale media hun reclame-inkomsten namelijk steeds verder slinken. Bovendien bezuinigt de overheid op de publieke omroep.

Quotum

Ook pleit de Raad voor een minimumquotum voor Nederlandse producties op het scherm, in navolging van landen als Spanje, Italië en Polen. Videodiensten en bioscopen zouden een bepaald percentage series, documentaires en animaties van eigen bodem aan moeten bieden. Want, zo meent de Raad, “bedrijven als Netflix en Amazon zijn commercieel ingesteld; je kunt niet van ze verwachten dat zij uit commerciële overwegingen cultureel waardevolle, maar weinig bekeken Nederlandstalige films of nieuws in de catalogus opnemen.”

In het advies wordt ook gehamerd op het belang van samenwerking binnen de audiovisuele sector. Het aanbod van terugkijkdiensten als RTL XL of NPO Start is bijvoorbeeld veel te versplinterd, zegt de Raad. Dat staat hun populariteit in de weg. Kijkers zijn niet bereid om vijf verschillende abonnementen af te sluiten. Willen de Nederlandse omroepen het succes van buitenlandse platforms kunnen evenaren, dan moet NLZiet, de nooit tot bloei gekomen streamingdienst van NPO, RTL en SBS tezamen, opnieuw worden gepromoot. Ook krijgt de publieke omroep een oorvijg van de Raad: die moet programma’s niet alleen op NPO.nl aanbieden, maar ook op sociale media als YouTube.

In het najaar reageert minister Slob op de adviezen. De aanbevelingen zijn niet bindend, en van het vorige grote media-advies uit 2014 bleef uiteindelijk niet veel over.