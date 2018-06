'Nederland heeft nieuwe richtlijnen nodig voor het ontzamelen van koloniale kunst'

“De tijd is gekomen om met een frisse blik te kijken naar wat het betekent om een collectie te hebben die stamt uit de koloniale tijd, met haar ongelijke machtsverhoudingen”, zei Stijn Schoonderwoerd, directeur van het instituut, donderdag. Het protocol moet dit jaar verschijnen.

Als er één Nederlandse organisatie met die kwestie te maken heeft, dan is het wel het Museum van Wereldculturen, partner van het Wereldmuseum in Rotterdam. Dat bestaat uit drie musea met ‘koloniale kunst’: het Afrika Museum in Berg en Dal, het Tropenmuseum in Amsterdam en het Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden.

Die laatste ontvangt in oktober een tiental Europese musea en Nigeriaanse autoriteiten, om te praten over repatriëring van de ‘Benin Bronzes’, die eind negentiende eeuw werden buitgemaakt bij een Britse strafexpeditie in Nigeria. De duizenden beelden belandden vervolgens in collecties van westerse musea, waaronder het Volkenkundig Museum. Doel van de conferentie in oktober is een permanente tentoonstelling in te richten in een nieuw museum in de Nigeriaanse stad Benin City.

Permanent

De vraag speelt ook internationaal sterk op, zeker sinds de Franse president Macron in november aankondigde binnen vijf jaar met een plan te komen om het cultureel erfgoed uit voormalige koloniën in Frans bezit te repatriëren. Het Britse Victoria and Albertmuseum heeft dat pad in april dit jaar al betreden: stukken die de Britten in de negentiende eeuw uit het paleis van de Ethiopische koning hebben geroofd, wil het Londense museum ‘permanent’ uitlenen aan Ethiopië. Ook in Duitsland woedt de discussie: de Duitse regering heeft een onderzoek gelast naar de herkomst van objecten in volkenkundige musea. “Geroofde dingen zullen we teruggeven”, zei Schoonderwoerds Duitse collega Hermann Parzinger onlangs in een interview met Die Zeit.

Schoonderwoerd was donderdag een van de sprekers op een conferentie over de lessen die geleerd zijn tijdens de ‘ontzameling’ van het Delftse Nusantara Museum, dat in 2013 zijn deuren moest sluiten wegens bezuinigingen. Zijn Museum van Wereldculturen was betrokken bij de operatie om de 18.000 objecten die na de sluiting van het Nusantara Museum verweesd achterbleven weer fatsoenlijk onderdak te geven.

Die operatie – uniek in deze omvang - duurde niet één jaar zoals gepland, maar drie jaar. Het onderzoek kostte veel tijd en moeite. Zo moest de precieze herkomst van de objecten worden onderzocht, maar ook het eigenaarschap, de procedure om te bepalen welke andere musea geïnteresseerd waren in welke objecten, en naar de vraag of objecten vielen in de categorie ‘beschermwaardig’ – oftewel of ze zo waardevol zijn dat ze voor Nederlandse musea behouden moeten blijven op grond van de zogeheten Lamo-richtlijn (Leidraad Afstoten Museale Objecten).