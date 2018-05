'Muziek van Mozart heeft unieke geur'

Vertraging. Absoluut geen woord dat past bij de flitsende dirigent Teodor Currentzis, die erom bekendstaat als een bezetene door partituren te racen. Maar op de dag dat een interview met hem eindelijk doorgang zou vinden - eerdere pogingen mislukten - meldt zijn assistente dat het vliegtuig vertraagd is. Of het gesprek verzet kan worden. Dat kan, maar dan is het nu Currentzis zelf die even moet wachten, omdat schrijver dezes een knie-operatie moet ondergaan.

Mozart heeft geen parfum nodig. Mozart heeft een zeer sterk parfum van zichzelf Teodor Currentzis

Ruim een week later is de flamboyante maestro alleraardigst als hij de krukken en het infuuspompje van zijn ondervrager ziet. En net als in de wachtkamer bij de dokter komen meteen de sterke verhalen los. Hij vertelt dat hij ooit een dag na een niersteenverwijdering Bruckners 'Negende symfonie' moest dirigeren. Dan gaat dit gesprek ook vast lukken, is de bemoedigende boodschap.

De Grieks-Russische dirigent is in Amsterdam voor Mozarts opera 'La clemenza di Tito' (De clementie van Titus) in een productie van Peter Sellars. De enscenering van beide eigengereide artiesten ging vorige zomer met veel succes in première op het prestigieuze festival in Salzburg, Mozarts geboorteplaats. Voor Currentzis is Mozart een held, van wie hij al veel muziek op intrigerende wijze uitvoerde en vastlegde. In zijn vrije tijd ontwerpt Currentzis parfums, verfijnde geuren die hij op maat maakt voor vrienden. Welk parfum past Mozart?

"Mozart heeft geen parfum nodig", zegt de dirigent. Hij legt lui zijn hoofd op zijn armen op tafel en geeft zwoel een knipoog. Dat laatste, blijkt al snel, is een tic. "Mozart heeft een zeer sterk parfum van zichzelf. De geur en de kleur van zijn muziek is uniek. Hij is een ongelofelijk serieus componist. Zo serieus dat hij heel goed weet wanneer hij dat serieuze even kan loslaten. Het klinkt wellicht cryptisch, maar Mozart creëert met beelden die we allemaal kennen een totaal andere realiteit. Een begrip als 'vrijheid' is abstract, en toch hebben we er allemaal een beeld bij. Een innerlijk gevoel, noem het een geur. Grote kunst kan van deze taal een universeel symbool maken. Mozart kon dat als geen ander.

"Om vorige zomer in Salzburg te zijn was bijzonder. Het Festspielhaus ligt tegenover Mozarts geboortehuis. Niet dat er een soort van mythologische connectie was of zo, maar je voelde zijn aanwezigheid als het ware. We speelden 'La clemenza' in de Felsenreitschule, een mysterieuze combinatie van grot en catacombe, uitgehouwen in een rotswand, waarvan de atmosfeer in hoge mate bijdroeg aan klank en het beeld van het geheel."

Teodor Currentzis © ALEXANDRA_MURAVEVA

Knippende vingers Een half uur eerder is Currentzis met zijn Russische orkest musicAeterna in hele andere catacomben, die van de Nationale Opera & Ballet, nog minutieus aan de strenge vorm van Mozarts 'Adagio en Fuga in c-klein' aan het slijpen. Met knippende vingers geeft hij het tempo aan, en hij is pas tevreden als de fuga loopt als een perfect machientje. De knik naar zijn assistenten achter in de zaal spreekt boekdelen. Repeteren tot in het oneindige, Currentzis staat erom bekend en zijn jonge musici volgen hem zonder morren. Maar wacht even. Die mysterieuze fuga van Mozart heeft toch niets van doen met zijn opera 'La clemenza di Tito' waarvoor Currentzis naar Amsterdam is gekomen? "Sellars en ik vonden dat het archaïsche drama, in grote haast geschreven, wat hulp kon gebruiken. Mozart had eigenlijk geen tijd voor deze opera, maar hij nam de opdracht aan omdat hij geld nodig had. Het is natuurlijk gevaarlijk om met dode componisten aan de haal te gaan. Helemaal met Mozart, onze held. Na de uitvoeringen in 1791 had Mozart helemaal geen tijd om correcties aan te brengen, maar als hij korte tijd later niet dood was gegaan, had hij vast nog aan de partituur gesleuteld. Mozart was zelf heel makkelijk als het om aanpassingen ging. We hebben gezocht naar passende muziek die we konden toevoegen. Blasfemie? Ik vind van niet. Ik denk dat we het personage van keizer Titus - vernieler, moordenaar, maar ook hulpvaardig én vergevingsgezind - er extra betekenis mee hebben gegeven. Zijn leven leert ons wat hoop is. "De tweede akte begint bij Mozart met een simpel recitatief, nadat de eerste akte dramatisch met een explosie, een aanslag op Titus, is geëindigd. Wij beginnen hier met het Kyrie uit Mozarts Mis in c-klein, terwijl mensen bloemen leggen bij de plek des onheils. Het werkt geweldig, zoals aan het eind van de opera Mozarts 'Maurerische Trauermusik', ook al in c-klein, heel goed past bij de stervende Titus, die iedereen vergeeft. Dit einde geeft wat mij betreft meer hoop in deze tijden dan het standaard jubelkoor. Ja, het klopt, we hebben veel van de toonsoort c-klein toegevoegd. Onbewust, maar kennelijk past die kleur bij ons beeld van clementie."