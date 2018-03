'Mr. Brightside', helaas een onuitroeibare hit

Deze week markeerde namelijk het moment dat 'Mr. Brightside', de onsterfelijke hit van de uit Las Vegas afkomstige glam-emo-dance-postpunkband The Killers, maar liefst 200 weken een plekje in de Britse officiële top-100 bezet heeft gehouden. Het kwam weer eens binnenwaaien, op plekje nummer 100. Het is daarmee de enige single die deze mijlpaal bereikte.

Dat nummer is 15 jaar oud. Het is nota bene de debuutsingle van de band, van hun al vergeten album 'Hot Fuss' uit 2004. Het waren de hoogtijdagen van emo-pop, een tijd dat skatende tieners met eyeliner en zwartgeverfd plakhaar klaagden over de ondraaglijke zwaarte van het puberleven.

Nostalgisch huisfeestje

Een leuk nummer, een fijne meezinger, waarin de Mr. Brightside in kwestie jaloers moet toezien hoe dat ene meisje een ander wél leuk vindt. Tegenwoordig worden The Killers bij alles wat ze uitbrengen terecht neergesabeld, en, zoals The Guardian fijntjes opmerkte, van hun laatste zes singles belandde er maar eentje heel eventjes in die top-100.

Maar Mr. Brightside is still going strong. Waarom? Het is het perfecte geluidsbehang voor nostalgische huisfeestjes van millennials die eigenlijk te oud zijn voor huisfeestjes. Het is heerlijk zwelgen in de herinnering van een eerste kalverliefde, dat eerste gebroken hart. Zie het liedje echter ook als de kanarie in de kolenmijn: straks, nadat de nineties-retro-hype is overgewaaid, zijn de jaren nul aan de beurt. O gruwel. Dit nummer is ondertussen onuitroeibaar. En daarmee, helaas, The Killers ook.

