'Mooi weer vandaag' is een fraai drama met ouderwets goed spel

'Tjongejonge, tuttut, o ja?' Bram van der Vlugt speelt de oudere Arnold; in sleetse clichés reageert hij op de verhalen van Max (Bart Klever). Die gaan over het weer, voorbijgangers - over niets eigenlijk. Dat doet er ook niet toe, want in 'Mooi weer vandaag' geeft de tekst tussen de regels door, stukje bij beetje, de geheimen van de personages prijs.

Het was de wens van de 83-jarige acteur Bram van der Vlugt om de klassieker van de Britse toneelschrijver David Storey uit 1970, in Nederland iconisch geworden als ster-vehikel voor topacteurs (Ko van Dijk/Paul Steenbergen, Joop Admiraal/ Jacques Commandeur) na vijfentwintig jaar weer op de planken te brengen. Want iets spelen wat nergens in de tekst wordt verteld, is een uitdaging voor iedere acteur. Dat is ook bij deze cast weer in goede handen.

Waarom ze daar zitten, op dat terras in de buitenlucht, wordt nergens expliciet gesteld. Wel wordt duidelijk dat het een onvrijwillige situatie is: waarschijnlijk een instituut voor mensen die geestelijk in de war zijn of iets hebben gedaan wat maatschappelijk niet door de beugel kan.

Iets waarover je het dus beter niet kunt hebben.

Vandaar dat Arnold en Max hun toevlucht hebben gezocht in die façade van onschuldige gesprekjes. Bram van de Vlugt is als Arnold oprecht enthousiast bij wéér een verzonnen verhaal van Max, omdat hij weet dat het zijn redding is.