'Mini-Me' Verne Troyer (1969-2018) viel voor de rode loper, vrouwen en de drank

Wat, opgroeiend in een amish-gemeenschap in de Amerikaanse staat Michigan, vooral neerkwam op hout verzamelen en het verzorgen van de koeien, de varkens en de kippen. Op school vervulde Verne Troyer belangrijke functies binnen de leiding van het worstel- en het rugbyteam. Hij won een populariteitswedstrijd en was bovendien bijzonder getapt bij de cheerleaders. Zijn onorthodoxe postuur speelde geen enkele rol.

Daar had hijzelf ook wel toe bijgedragen nadat een veel oudere jongen hem eens uitschold voor lilliputter. Troyer, die door een genetische afwijking niet langer zou worden dan 81 centimeter, sprong als gestoken omhoog en stompte hem dusdanig hard op zijn neus dat het bloed eruit spoot. Hij werd prompt een week van school gestuurd, maar die straf was met sprankelgoud omlijst: notoire pestkoppen dorsten nooit meer te honen met Troyers dwerggroei.

Zijn ouders, die nog tijdens zijn jeugd braken met de rigide mennonitische geloofsrichting wegens 'te veel hypocrisie', waren fabrieksarbeiders. Troyer leek voorbestemd een gelijksoortig carrièrepad te volgen. Hij had baantjes als verpakker in een chocoladefabriek en als telefonist - tot hem via een vereniging van kleine mensen ter ore kwam dat Hollywood wanhopig op zoek was naar een stuntdubbel voor een film over een acht maanden oude baby. Hij zond een foto in, kreeg prompt een vliegticket toegestuurd en debuteerde in 1994 in 'Baby's Day Out'.

Verzot op Mini-Me

Enkele andere films volgden, waaronder 'Men in Black' in 1997. Zijn grote doorbraak kwam echter twee later, toen hij in 'Austin Powers: The Spy Who Shagged Me' voor het eerst de rol van Mini-Me vertolkte: de op enkele geluidjes na sinistere en zwijgzame miniatuurreplica van Dr. Evil. Aanvankelijk was het personage weinig schermtijd toebedeeld. Tegenspeler, schrijver en producent Mike Myers was echter zo van Troyer onder de indruk, dat hij de ene scène na de andere toevoegde. Ook het einde werd herschreven toen bleek dat het testpanel te verzot was op Mini-Me om hem te zien sterven. Daarmee was Troyers sterrenstatus bezegeld en mocht hij bovendien in 2002 terugkomen in de vervolgfilm 'Austin Powers in Goldmember'.

Hij stortte zich in het glamoureuze Hollywoodleven en versleet zoveel schoenzolen op rode lopers dat hij de titel 'mini-Paris Hilton' kreeg. Omhangen met glimmende sieraden en getooid in dure designerkleding luisterde hij menige showbizzpagina op. Hij mocht vanwege zijn Austin Powerssucces Hugh Hefners Playboyhuis betreden, en van dat voorrecht maakte hij gretig gebruik.

Om niet in het feestgedruis onder de voet te worden gelopen, liet hij zich bij het uitgaan vaak door rugbyspelers en rappers op de arm ronddragen. "Ik probeer me weleens te vermommen met brillen en pruiken", grapte hij. "Maar op de een of andere wijze werkt dat niet."