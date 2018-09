'Mijn Strijd wordt vast geen bestseller, maar het is goed dat het te koop is'

"Om u de waarheid te zeggen", fluistert Wim Eland: "Ik heb het." Ergens op de zolder van zijn woning moet een Vlaamse uitgave van Mein Kampf liggen, al zou de inmiddels 79-jarige psychiater wel even moeten zoeken. Eland kocht het toen hij lang geleden eens over een Antwerpse boekenmarkt struinde en er plotseling, volledig onverwacht, tegenaan liep. Hij had één moment van twijfel, maar waarom zou hij het niet doen? "Wetende wat er gebeurd is, stonden er interessante dingen in. Door de indringende manier van schrijven, kan ik me voorstellen dat mensen er destijds door werden geraakt. Dat gaf me wel een unheimisch gevoel."

Geschiedenistafel

Nu is er een wetenschappelijke uitgave, getiteld 'Mijn Strijd'. Het is de eerste versie die in Nederland mag worden verkocht. Van Kemenade & Hollaers heeft de dikke pil een plaats gegeven op de geschiedenistafel. Ingeklemd tussen een boek van voormalig Amerikaans vicepresident Joe Biden en 'Oorlogszoon' van Ivo Weyel, over de onderduikjaren van zijn vader. Dat laatste is bewust, zegt mede-eigenaar Hein van Kemenade. Verder is hij stellig. "We vinden het goed dat het boek er is. Mensen moeten er kennis van kunnen nemen. Zeker nu elk hoofdstuk door een historicus is ingeleid en in de context van die tijd is geplaatst."

Dat is ook de algemene teneur onder de klanten. Niemand vindt het raar om een boek van Adolf Hitler in de winkel te zien liggen. Marjeet Verbeek (57) valt het niet eens op, terwijl ze nauwgezet de hele geschiedenisafdeling afgaat. "Ik ben een boek voor mijn tante aan het uitzoeken en denk het al te hebben", verontschuldigt ze zich. In haar handen heeft ze 'Wereldgeschiedenis van Nederland', een uitgave van het Huygens Instituut. Als cadeau toch een geschiktere keuze, vindt Verbeek.

Toch kan 'Mijn Strijd' op haar instemming rekenen. "Het is vreselijk wat Hitler heeft gedaan. Maar dictators die een hele menigte achter zich krijgen, zijn van alle tijden. Het is zinvol om je af te vragen hoe je daar alert op kunt zijn. Het is ook goed dat de inhoud nu van commentaren is voorzien." Dat mensen met extreme ideeën door het boek kunnen worden gevoed, gelooft Verbeek niet. "Mein Kampf is op internet toch wel te vinden. En wie gevoelig is voor de retoriek, zal juist niet voor deze versie kiezen. Zo iemand heeft de commentaren er liever niet bij."