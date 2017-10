‘Mijn moeder ging dementeren, dat was een geschenk’

Mijn moeder wordt dement. Ze is vijftien jaar geleden met mijn vader in Nederland geweest, maar zo’n lange reis kan ze nu niet meer maken. En ik kan sinds mijn vlucht uit Iran zelf niet meer terug naar het vaderland. Ik besloot een week op vakantie te gaan met mijn moeder. Ik vind het een cultuurloze zandbak, maar omdat dit gemakkelijk was, gingen we naar Dubai. Mijn moeder, mijn zus, mijn vrouw en ik.

Van tevoren had ik niet bedacht dat ik over deze reis een boek zou gaan schrijven. Maar toen ik mijn moeder dit voorjaar zag, werd alles anders. Ze haalde werkelijkheid en fictie de hele tijd door elkaar. Ik maakte notities van alles wat ze zei en deed. Mijn zus vond dat ik mijn moeder iedere keer moest corrigeren, bijvoorbeeld als ze dacht dat ze bij mij op bezoek was in Amsterdam. Maar, noem het ’t verraad van de schrijver, ik besloot met mijn moeder mee te gaan. Zij dacht dat ik haar had meegenomen op een bedevaart naar Mekka. Ze wilde de Kaäba zien, het huis van Allah. Ik schaamde me eerst een beetje dat ik me overgaf aan die fictieve werkelijkheid, maar ik kon het niet laten. Zij zag een tripje naar de woestijn van Dubai aan voor een verblijf in een karavanserai voor pelgrims. En ik bracht haar uiteindelijk niet naar Saudi-Arabië, waar wij als Iraniërs een moeilijke relatie mee hebben, maar naar de Sheik Zayed Grote Moskee van Abu Dhabi.

Laat ik je ook vertellen waarom. Het heeft mij veel zachter gemaakt. Ik heb in mijn derde boek, ‘Spijkerschrift’, mijn moeder beschreven. Toen ik het de eerste keer teruglas, schrok ik. Wat had ik had haar hard neergezet! Mijn moeder is altijd een lieve vrouw geweest, een trotse vrouw. Maar ze had een zwaar leven. Niet alleen met een groot gezin, maar ook met mijn vader die vanaf zijn geboorte doofstom was. Als het haar te zwaar werd, trok ze zich in ons huis terug achter een gordijn.

Ik ben nu niet bang meer om dement te worden. Zeker niet voor die eerste fase waarin mijn moeder nu zit. Natuurlijk, op het einde kan het verschrikkelijk worden. Maar als je meegaat in die dementie, in die mysterieuze werkelijkheid, dan kun je iemand daarin begeleiden. Niet iedereen kan dat doen voor zijn moeder, want we moeten allemaal werken, werken, werken. Maar ik heb gezien hoe je de ouderdom kunt aannemen en er het hoofd voor kunt buigen.

Pas in Dubai begreep ik waarom ik zo naar haar keek. Ik heb als kind nooit bij haar op schoot gezeten. Omdat mijn vader gehandicapt was, was ik haar plaatsvervangende man. Ze noemde mij ook altijd man. Nooit kind. Ik hield niet van mijn moeder, besefte ik. Toen ze op bezoek was in Nederland, smeekte ik mijn vrouw bij ons te blijven zitten omdat ik niet met mijn moeder alleen gelaten wilde worden. Maar nu ze oud wordt, kan ik wel een zoon voor haar zijn. Ik was zo lief, zo zacht voor haar. De muur was verdwenen. Ik kon haar nu zo een kusje op haar wang geven.

Niet veranderd

De relatie met mijn zus is door Dubai niet veranderd. Het gaat wel goed met haar, ze mag ook weer reizen. Maar ik heb haar nog steeds niks durven vragen over haar tijd in de gevangenis. Mijn zus is tijdens de oorlog tussen Iran en Irak samen met mijn neef bij ons thuis gearresteerd. Agenten troffen onder haar bed een verboden manuscript over de Koerden aan, dat ik had geschreven.

Zonder dat ik het wist, had mijn neef foto’s gemaakt van Koerdische strijders die ik had bezocht. Ook die werden gevonden. Mijn neef Djawad is een week na zijn arrestatie in de gevangenis geëxecuteerd.

Dat is absoluut niet mijn schuld. In die oorlog gebruikte het regime meer geweld, en smoorde elk tegengeluid in de kiem. Duizenden jonge mensen die niet wilden buigen voor de geestelijken zijn geëxecuteerd.