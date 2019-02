‘Mijn moeder en twee vaders vertellen samen de Europese geschiedenis van de 20ste eeuw’

‘Op mijn 25ste vertelde mijn moeder mij dat de man die ik als mijn vader beschouwde, mijn vader niet was. Dat bleek een Poolse soldaat te zijn die zij tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland had leren kennen. Vanuit België is ze daar in 1941 als vrijwillige werkkracht heen gegaan om te ontsnappen aan de treurige omstandigheden waarin ze verkeerde.

Soms keken we weleens naar oude foto’s en vroeg ik wie die mensen die ik niet herkende, toch waren. Dat hoor je wel als je groter bent, zei ze dan. Blijkbaar moest ik 25 worden voordat ik in haar ogen groot genoeg was.

Toen mijn moeder mij eindelijk vertelde hoe de vork in de steel zat, was ik niet eens zo verbaasd. Het was een bevestiging van mijn stille vermoedens. De verhouding met mijn moeder was niet zo dat ik die aan haar voor durfde te leggen.

Via het Rode Kruis ben ik kort daarna in contact gekomen met Michal, mijn biologische vader in Polen. Ik heb hem diverse keren opgezocht, dat was voor de val van de Muur nog niet zo gemakkelijk, en we schreven elkaar. Hij vertelde graag over zijn familiegeschiedenis, over Mongolen, Kalmukken, Tartaren. Ik beloofde hem dat ik er een boek over zou schrijven. Maar het leven kwam ertussen. En toen ik eindelijk begon, realiseerde ik me dat ik het niet alleen over hem wilde hebben, maar ook over mijn moeder Julia. En over Maarten, mijn opvoedvader, een heel lieve man.

Mijn moeder was een artistieke vrouw, erudiet ook, voor een meisje uit Vlaanderen was dat iets bijzonders. Ze wilde actrice worden en tot op zekere hoogte is dat gelukt. Tot de Tweede Wereldoorlog uitbrak, die zoveel levens kapot heeft gemaakt. Het is haar noodlot geweest. Ze kwam uit Duitsland terug, als ongehuwde moeder, opgezadeld met een baby.

Overtuigd

Mijn biologische vader was heel kritisch over het communisme dat hij in Polen aan de lijve ondervond. Dat was een opvallend contrast met mijn opvoedvader. Maarten was overtuigd communist en hij bleef dat, ook toen duidelijk werd wat Stalin had aangericht en Lenin voor hem. Hij schreef voor een communistische krant in België, drie jaar was hij correspondent in Oost-Berlijn, mijn moeder en ik zijn met hem meegegaan. Maar ook het verblijf daar heeft hem de ogen niet geopend. Vrouwen stonden ’s ochtends om 6 uur in de rij voor brood en melk, maar hij werd gefêteerd.

Omslag ‘De Poolse soldaat’ © TR BEELD

Mijn twee vaders wisten van elkaars bestaan, maar ze hebben elkaar nooit ontmoet. M’n biologische vader schreef mij over het leven in Polen, dat verre van ideaal was. Ik heb geprobeerd met mijn opvoedvader daarover te praten, maar dat ging niet. Dan gingen bij hem de luiken dicht. Ik ben eigenlijk blij dat hij stierf voor het Oostblok in elkaar is gedonderd.