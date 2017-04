'Midnight Sun' heeft twee heel verschillende speurders, net als 'The Bridge'

Een goede thrillerserie begint vaak met het neerleggen van een lijk, en het liefst de snelle introductie van een interessante hoofdpersoon die gaat uitzoeken hoe dat lijk daar gekomen is. Het is niet makkelijk om origineel te zijn in het grote aanbod, maar de makers van 'Midnight Sun' slagen in de eerste twee minuten bijzonder goed in het eerste onderdeel. Hier zijn dan ook de Zweden aan het werk die eerder 'The Bridge' maakten.

Die serie kende met een nogal autistische jonge politievrouw en eveneens niet vlekkeloze collega's inderdaad intrigerende hoofdpersonen. In Midnight Sun is dat nog even afwachten. Al snel strompelt in het Noord-Zweedse Kiruna, waar de moord plaatsvindt, een hulpofficier van justitie door het beeld met de naam Anders.

Gustaf Hammarsten is de acteur die deze rol speelt, sommige kijkers herinneren zich hem misschien nog als het communelid dat zich liet koeioneren in de film 'Together'. Die rol past hem blijkbaar, want ook als aanklager Anders is hij een man in een foute trui, die het aan de telefoon en later thuis duidelijk niet kan opnemen tegen zijn puberdochter. Een sympathieke man, die je het niet direct succesvol ziet opnemen tegen de crimineel die hier aan het werk is en die al snel meerdere slachtoffers maakt.

Hulp Gelukkig krijgt Anders al snel hulp van een nog wat merkwaardiger karakter. De Franse actrice Leïla Bekhti speelt Kahima, een geharde Parijse politievrouw met Arabische wortels. Net op het moment dat haar verleden haar komt inhalen voor de deur van haar appartement, krijgt ze de opdracht naar Noord-Zweden te reizen. Want het eerste lijk blijkt van Franse komaf. Kahima pakt al snel het vliegtuig naar het koude land vlakbij de poolcirkel, maar het verleden zal met haar meereizen. En zo hebben we net als in The Bridge twee nogal verschillende speurders die het met elkaar moeten zien te rooien En zo hebben we net als in The Bridge twee nogal verschillende speurders die het met elkaar moeten zien te rooien. En ook nog eens met de sociale problemen in Kiruna. De moord heeft alles te maken met de mijn in het stadje. En dwars door de intrige heen lopen de spanningen tussen de Zweedse import en de oorspronkelijke bewoners. Vroeger noemden we ze Lappen, tegenwoordig is Sami een neutrale term. Aardig detail is dat aanklager Anders zelf half van Sami-afkomst is. Hij begrijpt de vrouw die lokaal als een soort waarzegger wordt beschouwd en die nogal veel blijkt te weten over de misdaden.

Zonsondergangetje Even lijkt het daarmee dat deze serie van acht keer een uur zal eindigen met een zweverige intrige. Maar dat hebben de makers gelukkig voorkomen. En de kijkers blijven genoeg met hun benen in de werkelijkheid. Ook door de prachtige beelden van het verlaten landschap rond de mijn. Misschien een zonsondergangetje te veel, maar het werkt wel. Niet alles wordt goed uitgewerkt. De midzomernachtzon uit de titel bijvoorbeeld, maakt bezoekster Kahima eerst gek omdat het nooit donker wordt. Al snel blijkt dat geen probleem meer. De ontknoping is even spectaculair als ongeloofwaardig. En heeft een redelijk open eind. De makers lieten eerder in deze krant al weten een tweede seizoen bepaald niet uit te sluiten. Dat is goed nieuws. Op dvd via Lumière, 33,99 euro. Lees ook: Makers tv-serie The Bridge: we zijn eigenlijk niet zo dol op misdaad

