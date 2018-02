‘Lucebert blijft een groot dichter en kunstenaar’

“Ik ben nu op zoek naar hints in zijn poëzie. Zo lees je in ‘Uitgang’: ‘Ik die dit zeg ik zie / geen misdaad onder de mensen’. Misschien refereert hij daarmee aan zijn eigen verleden, al ging het bij hem om een misstap, niet om een misdaad. Maar dat is psychologie van de koude grond.”

Samen met theatergroep Flint maakt Strategier momenteel ‘Alles van waarde is weerloos’, een literaire muziekvoorstelling over Lucebert. “Het idee daarvoor lag er al vijftien jaar. Ik sta daar nu niet met een bezwaard gemoed, de kwaliteit van zijn werk is onomstreden, maar het heeft nu wel een zwart randje.

Theatermaker Felix Strategier vindt het schokkend dat ‘zo’n geëngageerde linkse rakker’ als Lucebert in zijn jonge jaren het nazigedachtengoed omarmde. “Iedereen maakt fouten, maar dit is echt een scheve schaats. Wat ging er om in het hoofd van dat ventje?”

‘Zijn reputatie krijgt nu wel een knauw’

Lucebert had opvallend veel Duitse literatuur, zegt Lisa Kuitert, hoogleraar Boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Zij deed onderzoek naar de bibliotheek van Lucebert: 6604 boeken en tijdschriften. Daarover schreef ze ‘De lezende Lucebert’ (2009). “Hij las Rilke, Heine, Schopenhauer en Nietzsche in de oorspronkelijke taal. Als jongen had hij een heel goeie leraar Duits, via hem is hij in de literatuur terechtgekomen. Van eventuele fascistische sympathieën bevatte zijn bibliotheek geen spoor, hij bezat juist veel linkse en antifascistische boeken. Tijdens de oorlog was hij natuurlijk ook ontzettend arm, toen kon hij helemaal geen boeken kopen.

“Lucebert is tijdens het onderzoek wel een held voor me geworden. Ik vind het droevig en pijnlijk om nu dit nieuws over hem te horen, zijn reputatie krijgt wel een knauw. Maar hij blijft een grote dichter en een groot kunstenaar.”

