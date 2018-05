'Lean on Pete' laat het Amerika dat Hollywood vaak over het hoofd ziet zien

Schrijver Willy Vlautin (1967) vertelt verhalen over het binnenland van Amerika, daar waar de landschappen open, stoffig en soms hard zijn. Hij schrijft over mensen die zwaar fysiek werk verrichten, vlekken in hun kleren hebben, vlees uit blik eten, voor een tientje boodschappen moeten doen en voor de televisie in slaap vallen, dromend van een paar extra dollars. Eerder werd zijn 'The Motel Life' verfilmd, nu is het de beurt aan 'Lean on Pete', een even nuchtere als poëtische vertelling over een tienerjongen die in gezelschap van een versleten paard op zoek gaat naar de tante die ooit zo goed voor hem was.

De vijftienjarige Charley staat er nogal alleen voor. Net verhuisd met zijn vader die als vrachtwagenchauffeur lange dagen maakt, zoekt Charley gezelschap en een baantje op de plaatselijke paardenrenbaan. Hij ontmoet er Del, een vloekende man met een petje. Steve Buscemi speelt hem als een humeurig type dat heel af en toe iets vaderlijks in zichzelf toelaat. 'Jij hebt niet echt tafelmanieren hè?' zegt Del tegen de jongen. 'Wat vindt je moeder ervan?' 'Weet ik niet, ik ken haar niet', zegt Charley. 'Heeft je vader wel manieren?' 'Niet dat ik weet', zegt de jongen. Dit is het soort dialogen waar de schrijver goed in is en ze hebben gelukkig hun weg gevonden naar deze kalme, ontroerende filmbewerking over een deel van Amerika dat Hollywood vaak over het hoofd ziet.

De film leunt zwaar op de jon­ge­man­nen­schou­ders van de voor­tref­fe­lij­ke Charlie Plummer