‘Lanny’ koppelt een grootse bespiegeling op de eeuwigheid aan een alledaags vermissingszaakje

In zijn gedeeltelijk autobiografische debuutroman ‘Verdriet is een ding met veren’ was het een imaginaire kraai die een vader en zijn zoons op een poëtische manier hielp bij de rouw om hun vrouw en moeder. Om de verhouding tussen mens en natuur draait het ook weer in Max Porters roman ‘Lanny’, dat deze week in het Engels verscheen en komende week in de Nederlandse vertaling. De auteur plaatst in deze roman een nog veel abstracter natuurverschijnsel tegenover zijn menselijke personages: de oerkracht Dode Papa Scheurwortel, een volkslegende over een tijdloze figuur die allerlei gedaantes aanneemt, van verontreinigde grond, verrotte zwammen, ‘de leegte in de lucht waar eerder een roodborstje was’ tot een klimopmannetje. Zo nu en dan richt deze oerkracht zich op in de geschiedenis.

Lanny verdwijnt, en zo belanden we halverwege het boek ineens in een dorpsthriller à la Midsomer Murders

Dorpsthriller Dode Papa Scheurwortel blijft aanvankelijk volstrekt ongrijpbaar, maar het duurt niet te lang of dit wezen krijgt enige vorm. Zoals de elfen een wisselkind uitkiezen, zo kiest Dode Papa Scheurwortel voor Lanny, een ‘innemend knulletje’ dat altijd zingt, beschikt over een grote fantasie en vol filosofische vragen zit. Lanny’s ouders Jolie en Robert zijn Londenaren die in een forenzendorp zijn komen wonen, zij een actrice die thrillers schrijft en hij een vermogensbeheerder. Lanny krijgt tekenlessen van een bejaarde, succesvolle kunstenaar die in het dorp woont, ‘Maffe Pete’, met wie hij vaak de bossen in trekt. Daar werkt hij aan zijn prieeltje met mooie natuurvoorwerpen. Lanny wijkt af van de anderen met zijn poëtische taal, maar is vrij geliefd. Als Dode Papa Scheurwortel zijn oren bij de bewoners te luisteren legt (scènes die Porter weergeeft met losse flarden van huiselijke opmerkingen en clichés die over de pagina’s golven), springt Lanny’s eigenzinnige conversatie eruit. Dode Papa Scheurwortel herkent zichzelf in hem: “Hij is in harmonie met de eeuwigheid, voelt het elastische raamwerk van een gemeenschap aan”. Dode Papa Scheurwortel “wil het dorp openrijten en het kind eruit trekken. Het extraheren. Jong en tegelijkertijd oeroud, een spiegel en een sleutel.” Lanny verdwijnt, en zo belanden we halverwege het boek ineens in een dorpsthriller à la Midsomer Murders. De poëtische taal, net als in ‘Verdriet is een ding met veren’ knap vertolkt naar het Nederlands door Saskia van der Lingen, maakt plaats voor kortere scènes. Max Porter verliest in deze delen helaas iets van de oorspronkelijkheid van zijn stem.