‘Krankjorum avontuur’ van Heinz stelt teleur, al is het maar omdat de chagrijnige kat ineens vrolijk is

Onbegrijpelijk. Een lange animatiefilm over de chagrijnige rode kater Heinz – van stripduo René Windig en Eddie de Jong – zat al sinds pakweg de millenniumwisseling in de pijplijn. Nu de film er eindelijk is, zullen zowel de verstokte fans als het frisse nieuwe publiek waarop gejaagd wordt teleurgesteld zijn.

De grappen zijn niet grappig en de bizarre avonturen zijn op de een of andere manier bizar noch avontuurlijk

Of misschien is het toch te begrijpen.

Heinz, de tegendraadse en humeurige rode kat tegen het decor van de Amsterdamse grachtengordel. Professor Aap. Een soort teleportatiemachine. Een zoon waar Heinz niets van wist. Zijn ex. Een neerstortende satelliet. Aliens. Kortom: alle ingrediënten voor het ‘krankjorume avontuur’, waarmee de film aan het publiek verkocht wordt.

Maar de grappen zijn niet grappig en de bizarre avonturen zijn op de een of andere manier bizar noch avontuurlijk. Wat de fans misschien nog het meest teleurstelt, is dat Heinz niet zijn chagrijnige ouwe zelf is maar een stuk vrolijker door het leven stapt. Een vreemde keuze.