'Kijk, hier ergens vlakbij had Freddy Heineken een maîtresse'

Loeks moeder wil een rondwandeling door het Amsterdam van Holleeder. Ze denkt dat Loeks vriendin Hanna daar wel tijd voor kan vrijmaken. Hanna is verontwaardigd, maar Loek biedt haar een nieuwe telefoon als ze het doet.

Hanna kijkt op haar nieuwe telefoon. Haar schoonmoeder zou met de ov-fiets komen. Het lijkt erop dat ze is verdwaald.

Dan gaat de bel. Hanna drukt op de knop naast de intercom en vult de waterkoker vast. Loeks moeder drinkt altijd thee. Ze loopt naar de deur en bereidt zich voor op een zo hartelijk mogelijke begroeting. Het is echter niet haar schoonmoeder die boven komt, maar Anne-Loes, een oude vlam van Loek. Ze is samen met haar dochtertje, een peuter van een jaar of twee, drie. Ze ziet er zorgelijk uit. Ze vraagt naar Loek. Daar houdt Hanna niet van.

Loek is naar zijn werk. Hij is toch voor zichzelf begonnen?

Dat was een bevlieging. In elk geval is hij er niet.

Anne-Loes' gezicht betrekt. Ze zoekt zelfs steun tegen de reling van de galerij.

Kom, we drinken even iets, zegt Hanna dan maar.

Anne-Loes aarzelt.

Kijk, hier ergens had Freddy Heineken een maîtresse

Lust jij appelsap? vraagt Hanna aan het kind. Toevallig hebben we nog een pak appelsap in huis. Hoe heet jij?

Het kind zwijgt in alle toonaarden, en haar moeder kan niets uitbrengen. Zwijgend zitten ze aan de eettafel.

Ik kan niet naar huis, zegt Anne-Loes ten slotte. Een traan rolt over haar trui.

Meteen voelt Hanna haar ogen ook prikken. Ze is er zo een die meehuilt als een ander huilt, wie het ook is.

Tijn heeft vanmorgen...

Dan gaat de bel opnieuw.

Holleederwandeling Even naar de wc, hoor, roept de moeder van Loek vanuit de hal. Haar handen afschuddend komt ze de kamer in. Wat wonen jullie toch onhandig ver van het station af. Gelukkig worden jullie perspectieven al beter. O, hallo. Ik ben Yvonne. Anne-Loes, zegt Anne-Loes kort. Een vriendin van Loek, zegt Hanna. Wil je thee? Dé Anne-Loes? vraagt Yvonne opgetogen. Wat leuk je eindelijk eens te ontmoeten. Ik heb veel over je gehoord. Ze zou het enig vinden als Anne-Loes vandaag meedoet met hun Holleederwandeling. Haar hartelijkheid valt goed, Anne-Loes gaat mee. Nogal overmoedig, vindt Hanna, gegeven die stemming van net. Ze beginnen bij de Eerste Egelantiersdwarsstraat. De familie Holleeder woonde op nummer 60, zegt Yvonne. Kijk, wat een klein huisje. En hier ergens vlakbij had Freddy Heineken een maîtresse. Als Freddy daar naar binnen was, dan voetbalde zijn chauffeur met de kleine Willem. Dat was Ab Doderer, die later samen met Freddy door Willem is ontvoerd. Hanna heeft Loek moeten beloven op alles enthousiast te reageren en houdt zich daaraan. Anne-Loes kan dat niet opbrengen en doet alsof het aan het kind ligt, dat achterstevoren aan haar hand hangt, steeds geïnteresseerd in iets waar ze al voorbij zijn. Iedere paar meter zakt ze op haar hurken om een sigarettenpeuk of een lachgaspatroon op te rapen en dan moet haar moeder haar overeind trekken en dwingen verder te lopen.

