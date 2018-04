‘Jij hoort hier niet’, zeggen ze op de Zuidas

“Jij hoort hier niet”, krijgt sollicitant Sabia Bennali te horen. “Pardon?” “Ja, jij bent jezelf. Wil je hier wel bijhoren, bij die ijsschotsen?”, vraagt advocaat Edwin van topadvocatenkantoor Van de Sande Grinten Meijer (VDSGM). Hij lijkt even op haar migratieachtergrond te doelen. Dan besef je: dit is een voorschot op het verhaal. Hoeveel moet iemand aan de Zuidas inleveren van zichzelf, zijn morele kompas en zijn hart?

In de serie vol Nederlandse topacteurs zoals Annet Malherbe, Mark Rietman, Noortje Herlaar en Guy Clemens, krijgen we via buitenstaander Sabia (Jouman Fattal) zicht op de Zuidascultuur. Die baan als advocaat-stagiair moet ze wel nog krijgen. Tot nu toe lukte het met hard werken en slim zijn. Studeerde cum laude af, publiceerde artikelen. Maar hier werkt het anders. Ze krijgt een black-out bij de vraag ‘wat heb jij ons naast die kennis nou écht te bieden?’ Edwin bijvoorbeeld, zet even later zijn Rotterdamse achtergrond in om een selfmade zakenman uit die stad als cliënt binnen te slepen. “Da’s beter dan zo’n gladde uit 020, toch? Mijn vader werkte bij de havens”. Sabia had die vraag niet ingestudeerd.

Na een ‘kutbaantje’ van drie maanden komt ze alsnog binnen. Ze moet het opnemen tegen het zelfvoldane zoontje van de baas, Quinten (Bram Suijker). Hij drukt zijn snor, maar strijkt na hun casus met de eer. “Ik lease jouw juridische kennis, jij least mijn polish, samen zijn we een superteam”, legt hij Sabia uit. Ook haar baas Christine Meijer naait haar. Sabia denkt dat ze de belangen van gewone mensen behartigt, maar ter zitting gebruikt Meijer haar werk om tegenargumenten onderuit te halen in het belang van een grote ­zakenman. Quinten: “Wat dacht je dan? De good guys kunnen ons tarief toch niet betalen.”

Iedereen om haar heen gebruikt trucjes, list en bedrog. Daar gaat ze tegenaan lopen, natuurlijk. De vraag is hoe hard, en tot hoe ver ze zichzelf wil corrumperen. Zelf ben ik ­benieuwd wie van de twee het gaat redden, maar man T. ziet dat anders: natuurlijk komt die Quinten ermee weg. Dit is een vrouwending, vermoed ik. Het zeer realistische scenario is dan ook geschreven door de vrouwen van schrijverscollectief ­ZoZuidas: ex-advocaten Karima O’Flynn en Rolinde Hoorntje, en bankier Maria Guldenaar.

De positie van vrouwen is subtiel in het verhaal verwerkt. Sabia wordt bijvoorbeeld alleen aangenomen omdat topvrouw Christine Meijer wél door haar verlegenheid heen kijkt. Dat bewijst het belang van vrouwen op topposities. Ten tweede is er een m/v-verschil in werkwijze, ook tussen concurrenten Edwin en Lavinia om de promotie tot partner. “Heb je je huiswerk niet gedaan?”, vraagt Lavinia. Edwin: “Nee joh, dat kijk ik bij jou wel af”. Tja. De vrouwen overcompenseren weer, zeker als ze een baby hebben. En wie het echt maakt (Christine), betaalt de hoofdprijs: geen contact meer met haar dochter.

Ik ben vooral benieuwd welke ­afslag dit scenario gaat nemen. ­Overleeft ook aan deze Zuidas alleen de witte man? Of krijgt hier het ­gedachte-experiment vorm hoe ­iemand mét inhoud en hart het er toch kan redden? Dan kan de werkelijkheid het leren van de kunst.

