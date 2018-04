'Jij bent van mij' is fictie, maar ontegenzeggelijk gebaseerd op de zaak Marianne Vaatstra

Na een DNA-verwantschapsonderzoek blijkt niet een van de asielzoekers, maar een jonge boer het te hebben gedaan. ‘Jij bent van mij’, de roman van Peter Middendorp, is ontegenzeggelijk gebaseerd op de zaak Marianne Vaatstra. Zelfs de titel is gebaseerd op wat de moordenaar naar eigen zeggen dacht toen hij Marianne zag fietsen, maar tegelijk is daar de nadrukkelijke mededeling aan het begin: “Jij bent van mij is fictie”.

Een geldige literaire reden om zo’n boek te schrijven is de kans die je jezelf verschaft om je in de ziel van een moordenaar te verdiepen, ik zeg met nadruk ‘een’ moordenaar want iedere associatie met de werkelijke moordenaar van Marianne Vaatstra moeten we zoveel mogelijk vermijden. Hoezeer hij de schijn misschien ook tegen heeft, bijvoorbeeld in zijn beschrijving van het uiterlijk van de dader en zijn familie-omstandigheden, Middendorp heeft zijn verbeelding laten werken.

Verknipte geest

Tille Storkema is op het oog een gewone jonge boer, getrouwd met zijn Ada, vader van Suze en Friso, hard werkend om het bedrijf van zijn vader over te nemen. Geen moordenaar, op het eerste gezicht. Ooit las ik dat Marc Dutroux zijn verknipte geest voor een deel verklaarde uit het feit dat hem in zijn jeugd een ijsje was ontzegd, en van de Baarnse moordzaak uit de jaren zestig herinner ik me dat de daders hun daad grotendeels verdrongen hadden. Het zijn elementen die ook in ‘Jij bent van mij’ spelen. Tille heeft het gevoel dat mensen hem vroeger niet zagen staan en hij is een meester in het verdringen van emoties, ook die van de moord die hij dertien jaar geleden heeft gepleegd en die hij consequent een ‘ongeluk’ noemt. Hij zegt ergens: “Alles had ik verteld. Wat er was gebeurd. Hoe het was gegaan, op welke manier. Alle handelingen, alle details, alles wat er was gezegd. Hoe het was, hoe het voelde. Alsof een ander het had gedaan. Alsof mijn lichaam het deed en ik ernaar moest kijken. Als in een droom.”

Middendorp zet het verdringingsmechanisme van de dader voorop. Dat doet hij heel plausibel maar het betekent ook dat de lezer niet achter de ware moordmotieven komt. Het kijkje in de geest van Tille levert nu op dat hij gefascineerd is door jonge vrouwen, zijn dochter Suze voorop, dat hij zo nu en dan naar de hoeren gaat omdat zijn eigen vrouw hem niet ter wille is, iets wat hij moeilijk verdraagt, én dat hij zichzelf toch in grote mate schoonpraat omdat hij nauwelijks wist wat hij deed.