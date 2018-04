'Je speelt best goed, voor een meisje'

Het is Rita Zipora al zo vaak gebeurd. Dat ze aankwam voor de soundcheck in een concertzaaltje, haar spullen uitpakte, en ze de geluidsman voelde kijken. De blik gericht op haar draadloze microfoon die ze uit haar tas haalde. “Je hebt zeker niet het ontvangertje bij je”. En natuurlijk met die toevoeging. ‘Meisje’. “Zodra het over techniek gaat, wordt het denigrerend. Natuurlijk heb ik dat ontvangertje bij me. Ik ben muzikant. Ik wéét dat het zonder niet werkt”, verzucht Zipora.

Lees verder na de advertentie

Vrouwen in de muziek in Nederland voelen zich onvoldoende serieus genomen. Ze werken harder dan hun mannelijke collega’s en krijgen minder betaald. Ondertussen is er een gebrek aan vrouwelijke rolmodellen, dat deze ongelijke verdeling in stand houdt. Dit concludeert auteursrechtenvereniging Buma/Stemra, in een onderzoek naar gelijke behandeling onder producers, tekstschrijvers, componisten en artiesten in Nederland, dat het vanmiddag in Den Haag presenteerde.

Buma/Stemra neemt zich voor dit te veranderen, om te beginnen door een werkgroep in te stellen waarin onder anderen zangeres Rita Zipora (30) zetelt.

“Ik praat hier vaak met vrouwelijke collega’s over. Iedereen heeft wel zo’n verhaal. Mannen hebben ook allemaal gekke verhalen, het is de muziekindustrie, maar ik kan met zekerheid zeggen dat die niet zo vaak met hun sekse te maken hebben als bij ons.”

In de mu­ziek­in­du­strie moet je jezelf echt kunnen en durven verkopen Rita Zipora

In interviews wordt maar al te vaak gevraagd naar hoe dat nu is, om als vrouw gitaar te spelen. En vaak genoeg horen vrouwen dat er alleen maar met hen wordt gewerkt vanwege hun vrouw-zijn. “Mijn reactie is dan altijd dat ik dan wel even zal laten zien wat ik kan. En dat is goed. Want het is een harde business.”

Juist daarom is dit zo kwalijk, meent Zipora. Want dergelijk seksisme leidt tot minder zelfvertrouwen onder vrouwelijke muziekmakers. "En in de muziekindustrie moet je jezelf echt kunnen en durven verkopen.”