'Je ken er soms om lopen te lachen'

Aan het begin van de aflevering domineerden de gevallen met ‘lopen te’ (met zo’n opvallende Rotterdamse ‘natte t’), zoals ‘Waar ga je nou naartoe lopen te lopen?’ Aan het einde had je ook gevallen zonder ‘te,’ maar even komisch (‘Hebt u een keuze kennen lopen maken?’)

Lees verder na de advertentie

Het leek wel of het ene komische effect geleidelijk aan werd ingeruild voor een ander. In het begin had je die natte t van ‘lopen te’, aan het einde had je meer de stapeling van hulpwerkwoorden (‘ken gaan lopen praten’).

In alle voorbeelden (het waren er 34) was ‘lopen’ het laatste hulpwerkwoord vóór het zelfstandige werkwoord. Je had dus geen combinaties als ‘heeft lopen te gaan praten’ of ‘gaat lopen kennen zingen’ of zo. Na ‘lopen’ of ‘lopen te’ volgde meteen het zelfstandige werkwoord.

Het komische effect zat hem ook soms in de keuze van dat zelfstandige werkwoord. Omdat het hulpwerkwoord alleen het betekenisaspect ‘beweging’ toevoegt, is het komisch als het zelfstandige werkwoord dat aspect al heeft (‘lopen te lopen,’ ‘lopen te komen’), als het daar onverenigbaar mee is (‘veel eten gaat vaak tussen je oren lopen zitten,’ ‘ik heb daar dus niet zelf bij lopen wezen’), of als het bewegingsaspect niets toevoegt (‘van de stufi kan je dus echt niet rond lopen te komen’). Ik heb er erg om lopen te lachen.

Heeft u een taalvraag? Mail deze naar: p.a.coppen@let.ru.nl

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.