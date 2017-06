'Jammer genoeg' is een interessante uitdrukking

Dat ‘jammer’ is best een interessant woord. Het is al heel oud, en het is in de Germaanse talen waarschijnlijk ontstaan als een klanknabootsing bij uitroepen van pijn. In het Nederlands is het al rond 1200 aangetroffen als zelfstandig naamwoord (‘die haten groten jammer’, voor ‘die hadden grote smart’), maar doordat het vaak werd gebruikt in een zin als ‘Dat is jammer’ ontwikkelde het zich tot bijvoeglijk naamwoord (zoals in ‘een jammer dinck’, uit 1596).

Je kunt niet zeggen ‘Het regent fijn genoeg’, ook al kun je je best voorstellen dat je regen fijn vindt

Het zelfstandig naamwoord ‘jammer’ is in onbruik geraakt, maar ‘dat is jammer’ wordt (helaas) nog vaak gezegd. Het heeft een betekenis gekregen die is afgeleid van het oorspronkelijke ‘auw’, en die ongeveer luidt: ‘iets waar je auw van zegt’ (‘betreurenswaardig’).

Zoals het met de meeste bijvoeglijke naamwoorden gaat, kun je die betekenis ook ‘gradueren’: iets kan erg jammer zijn, of zo jammer, en dus ook jammer genoeg. En in die laatste combinatie kun je het gebruiken als een commentaar op een gebeurtenis, bijvoorbeeld: ‘Het regent, (en dat is al) jammer genoeg’.

Dat commentaar heeft ook altijd een negatief modale betekenis (‘onwenselijk’): het kan wel met erg, spijtig, pijnlijk, vreemd, maar niet met fijn, gelukkig, voordelig, aangenaam. Je kunt niet zeggen ‘Het regent fijn genoeg’, ook al kun je je best voorstellen dat je regen fijn vindt.

