'In zo'n natuur kan een herder niet bestaan'

Klinkt als een ode aan de natuur. Waar kwam u dit boek tegen?

"Ik vond het bij het weggeefboekenkastje bij mij in de buurt. Rebanks, een herderszoon, beschrijft het verschil tussen natuurliefhebbers die het landschap opzoeken, en de grondeigenaren - in dit geval de herders - die daar werken. Een klassieke vertelling die zich afspeelt in het Lake District in Noord-Engeland. Heel pijnlijk, mooi en belangrijk."