In So Help Me God groeit een extravagante onderzoeksrechter uit tot een moderne Miss Marple

Ze ontvangt op haar kantoortje een man die verschillende vrouwen heeft overvallen en rekent hem voor hoeveel zijn hechtenis de samenleving gaat kosten. Ze komt tot de conclusie dat het goedkoper is als hij meteen sterft.

Met open mond hoort de recidivist haar betoog aan. Een kans wil ze hem nog wel geven, maar niet nadat ze hem heeft gewaarschuwd: "Als u me verraadt, zweer ik dat de woede van Allah niks is vergeleken met die van mij."

Rode draad is een oude, onopgeloste zaak rond twee vermoorde prostituees die opnieuw wordt geopend

Aan het woord is de Brusselse onderzoeksrechter Anne Gruwez (61). Aanvankelijk denk je nog dat het om een zwarte komedie gaat, dat deze Belgische madame is weggelopen uit een stand-up comedy show. Maar er is niks verzonnen aan de rechter. Gruwez beoefent haar ambt met een buitengewone slagvaardigheid en een fijn gevoel voor ironie. Behoorlijk opzienbarend is dat de gesprekken tussen de onderzoeksrechter en haar 'klanten', zoals ze de criminelen en verdachten noemt, ongefilterd passeren. Een jonge boef die slimmer denkt te zijn dan zij, krijgt lik op stuk. "Als u niet meewerkt aan DNA-onderzoek, sla ik u neer, en houd ik u tegen de grond, akkoord?"

Zo is het elke scène raak, ook bij Gruwez thuis waar ze geen kat maar een rat als huisdier houdt en waar ze 's ochtends op het ritme van de Radetzky Mars in haar oude, blauwe eend stapt, een rammelend autootje dat ze liefkozend toespreekt. Gruwez gaat gehuld in panter-legging op pad om daders uit te horen, opmerkelijk genoeg allemaal mannen met een migratie-achtergrond. Hun slachtoffers zijn meestal vrouwen. Waardoor de film en passant de angsten en machtsverhoudingen in de hedendaagse samenleving blootlegt. Een jonge crimineel, die door Gruwez naar de gevangenis wordt gestuurd, briest dat hij na zijn vrijlating naar Syrië zal vertrekken om zichzelf op te blazen.