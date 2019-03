‘In mijn dromen beleef ik het auto-ongeluk met mijn gezin opnieuw’

“Een vriendschap opzeggen doet iets met je droomleven. Ik had een heel goede vriend met wie ik gebrouilleerd raakte, nu bijna twintig jaar geleden. Ik vond dat ik een daad moest stellen en heb de vriendschap beëindigd. Sindsdien komt deze persoon vaak spoken in mijn dromen. Het is altijd een goedmaakdroom. Ik heb ervan geleerd nooit meer een vriendschap op te zeggen.

Ook de klassieke acteursdroom komt vaak terug. Grote paniek: terwijl de voorstelling snel nadert probeer ik als een gek mijn tekst te leren, maar ik red het niet. Als ik opkom sla ik er een slag naar. Gek eigenlijk: in werkelijkheid zou je gaan improviseren, je maakt er het beste van, maar in de droom lukt je dat niet.

Ik heb één fascinerende ervaring met het sturen van je dromen. De bulk van mijn dromen bestaat uit achtervolgingen en ontsnappingen uit benarde situaties. Ik bracht ze altijd in verband met stress of een druk leven waarin je letterlijk vastzit, niet met het feit dat ik graag op mijn zij slaap. Maar toen ik na een lelijke val tijdens het skiën op mijn rug moest liggen, merkte ik dat mijn dromen veranderden. Ze waren ontspannen en gelukzalig. Ik ontdekte: niet het innerlijk leven bepaalt de houding, maar de houding bepaalt het innerlijk leven. Inmiddels lig ik weer op mijn zij en zijn de benauwde dromen terug.

Het bange uur

Je schijnt de meest intense dromen te hebben ergens tussen 3 en 5 uur ’s nachts. In de voorstelling ‘237 redenen om door te gaan’ die ik nu met Leopold Witte speel, noemen we dat het bange uur. In mijn angstdromen beleef ik vaak opnieuw het ongeluk dat ons gezin ooit op de Duitse snelweg heeft gehad waarbij de auto omsloeg en op de zijkant over de weg schoof. In een terugkerend beeld zie ik mijn dochtertje onder me en het voorbijrazende asfalt. In de voorstelling, waarin we de balans van ons leven opmaken, gebruik ik dit verhaal. We staan stil bij de dood die in de levensfase waarin ik nu verkeer hoe dan ook dichterbij komt: hoe ga je daarmee om?

Soms denk ik: het is de goden verzoeken. Ik stop de dood het liefst weg. Ik heb zelden zoveel afgeklopt als bij deze voorstelling.

We houden ervan zware onderwerpen licht te brengen en spelen een gechargeerde versie van onszelf. Leopolds houding is: memento mori. Die van mij: carpe diem. Ik zeg: ik ben 57 en heb nog een zee van jaren; uit onderzoeken blijkt de fase tussen je zestigste en tachtigste een van de gelukkigste van je leven. Laten we sowieso niet in fasen denken, maar genieten, bergen op fietsen. Die verschillende houdingen van Leopold en mij gaan wringen, en dat levert een persoonlijke voorstelling op die voor veel mensen herkenbaar is. Grappig en pijnlijk.”

Geert Lageveen (1961) is acteur, regisseur en toneelschrijver. De voorstelling ‘237 redenen om door te gaan’ van Orkater, gespeeld door Geert Lageveen en Leopold Witte, is op tournee t/m 25 mei.

