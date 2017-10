U vertrekt als artistiek directeur bij uw eigen Muziektheater Hollands Diep in Dordrecht. Jammer? Lees verder na de advertentie "Ik ben nog niet weg. Maar ik heb wel net mijn laatste productie achter de rug: 'Julia & Romeo', naar het verhaal van Shakespeare, maar vanuit Julia's perspectief. Dan is het afgelopen. Al blijf ik wel regisseren. Die spanningen die bij de baan van artistiek directeur horen kan ik wel missen. Het gaat altijd om geld, dat pleegt toch roofbouw op je."

U kiest iets dat geen kunstwerk is. Dat is streng verboden. "Ik weet het, maar mijn keuze raakt heel erg aan de kunst. Dus ik kies voor het moment dat ik mijn studie theologie inwisselde voor de Theaterschool. Oftewel, ik verruilde het woord voor het beeld, het fysieke beeld."

Wat ontdekte u op de Theaterschool? "De lichaamstaal als instrument om iets over te brengen. Dat was een openbaring. Op de Theaterschool werk je zo fysiek. De theologie is veel te veel op woorden gericht. Ik werd er doodziek van om over religieuze zaken alleen in woorden te praten. Ik snakte naar lichaamstaal en naar beelden. En die kreeg ik toen ik eerst een cursus mime en daarna de theaterschool volgde. Vooral de lessen clowns en werken met het 'neutrale masker': die vereisen een maximum aan lichaamstaal."

Maar taal is toch juist heel mooi? "Ik vind taal fantastisch. Misschien waren het de religieuze dogma's die altijd met woorden worden uitgevochten, die mij een beetje van de taal hebben weggedreven. Je komt met gesproken taal dan niet verder. Tegelijkertijd biedt taal - meer dan beeld - een vluchtweg. In woorden kun je nog zeggen: 'Sorry, ik bedoelde het niet zo.' Maar als je iemand kust, kun je daar niet mee aankomen. Je kunt wat je ziet niet ontkennen. Wat je hoort ook niet, trouwens. Als ik mensen vroeg 'hemel' via lichaamstaal te verbeelden, waren ze zich direct bewust van de verschillen in interpretatie én bleef er op z'n minst respect. Daar gaat het om, niet dat je elkaar zowat de hersens inslaat, zoals soms bij theologie. Er zit ook zo weinig humor in theologie."