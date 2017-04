"Ik ontdekte de kracht van een goed essay"

Waar gaat het essay van Berlin over?

“Over waardenpluralisme: de gedachte dat een veelheid aan waarden het nastreven waard is, dat die waarden soms met elkaar conflicteren - soms gaat vrijheid ten koste van gelijkheid, of andersom - en dat het onmogelijk is daar een objectieve oplossing voor te vinden.

Het belang van die waarden is geen waarheid die zich laat ontdekken, maar iets wat voortkomt uit de keuzes die mensen maken. Berlin schetste daarmee een staat van morele onzekerheid die me aansprak, die aansluit bij hoe ik de moraal ook ervaar, namelijk als iets wat je tot individu of lid van een groep maakt, niet als iets wat van buiten komt. Eigenlijk diende dit essay zich dus meteen aan voor deze ‘Omslag’.

Alleen: ik twijfelde of ik er wel over wilde praten, of ik er iets zinnigs over zou kunnen zeggen. Daar ben ik nog steeds niet uit.”