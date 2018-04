'Hier' van Joke van Leeuwen stemt tot nadenken over het wezen van de vrijheid

Gevangen in een land dat zijn eigenheid bewaken wil, een land waaruit je niet mag vluchten, opgesloten in een huwelijk waar de liefde uit is weggesijpeld met een man die een vreemde is geworden, gevangen in je meisjeszijn waardoor je op school moet handwerken terwijl je liever handenárbeid doet, gevangen in je rolstoel omdat je knie kapot geschoten is, of erger nog: gekluisterd aan je bed omdat je lichaam zo is uitgedijd dat je het niet meer kunt dragen, en er geen rolstoel is waar het in past.

Knoestige namen Dat laatste is het lot van Stamvader, ‘beëdigd controleur der grensovergangen’, die ervoor waakt dat er geen mensen ongeautoriseerd komen of gaan, en er geen (luxe) goederen worden gesmokkeld naar dit niet bij naam genoemde land. De mensen hebben er knoestige namen als Bardo, Julus, Onna, Mara, Wena, Kleine, Kors. Aanvankelijk deed dit ‘Hier’ me denken aan de wereld van Alex van Warmerdam, waarin de tijd lijkt stilgezet, waarin mensen de dingen doen, gewoon omdat het altijd zo ging: een absurde, bijna grappige wereld. Het vreemde versus het vertrouwde en intieme, dat is de andere pijler waar ‘Hier’ op is gebouwd Maar gaandeweg wordt het grimmiger in ‘Hier’. We bevinden ons eerder in het Oostblok dan in het land der ‘Noorderlingen’. Stamvader zet vrouwen in zijn huisje bij de kachel zodat de gesmokkelde boter langs hun benen smelt en op een vettig kleedje druipt. Hij doet wat hem is aangeleerd. Zijn geest zit gevangen in een doctrine die zegt dat het hier beter is dan daar, en dat het eigene iets is van hier, dit land, en niet van jou. Dat lijkt de moraal van deze knap geconstrueerde parabel, die me ook deed denken aan ‘De Pelikaan’ van M.M. Driessen, waarin de hoofdrolspelers elkaar in een dubbelchantage gevangen houden. Overigens is het maar de vraag of het aan de andere kant van de grens, waar ze vrijer zijn en waar de schappen vol liggen, zo heel veel beter is. Voor de mensen van ‘Hier’ nauwelijks. Ze zijn daar minderwaardig, alleen welkom als goedkope arbeidskracht, en ‘eenzaamheid is daar een groot probleem, ze vinden er soms doden die al een jaar dood liggen (…) dat gebeurt hier niet, hier is saamhorigheid, Bardo doet er toch ook aan mee?’ Aan het woord is Stamvader. Bardo is zijn zoon en al net zo afgericht als hij en zijn hond die ‘Hond’ heet ‘want een andere naam zou kunnen duiden op onderlinge betrokkenheid, buiten het werk om’. Wat is vrijheid en wat hebben we er voor over, maar vooral ook: waar bevindt zich die?