'Het was een gave middag maar ik word, denk ik, toch geen componist'

Een zitje op het podium, een projectiedoek tegen de achterwand: op een paar kiekjes uit het familiealbum is Michel van der Aa te zien als jochie op gitaar, zo is het allemaal begonnen. Als tiener speelde hij muziek van The Beatles in een bandje en bedacht hij zijn eerste noten.

Wat is het geheim van componeren? Dat was de vraag voor kinderen vanaf acht jaar, gisteren in het Amsterdamse Muziekgebouw aan 't IJ. Componist Michel van der Aa (1970), die wereldwijd furore maakte met zijn multimediale werken, deed gisteren uit de doeken hoe boeiend het is om een werk voor iemand te componeren.

Op sneakers en relaxed als altijd vertelt Van der Aa over zijn 'Violin Concerto' uit 2014, dat hij schreef voor Janine Jansen. Voordat hij achter zijn schrijftafel kroop, babbelde hij met de violiste, dronken ze een kopje thee, maakten ze een wandelingetje. Op die manier kwam hij erachter wat voor karakter Jansen heeft. Het stuk moest haar passen als een handschoen.

Hout doormidden Een paar beelden laten niet alleen de violiste in actie zien, maar ook een musicus uit het begeleidend Concertgebouworkest, die een stuk hout doormidden breekt op zijn knie. Beelden en klanken die tot de verbeelding spreken. Volgens Van der Aa is het een soort rockconcert geworden. Ondertussen in de zaal: een stel vriendjes op rij acht zit erop los te WhatsAppen. Ook als Mick Stirling plaatsneemt achter zijn cello om Van der Aa's 'Oog' voor cello en soundtrack te spelen. Maar naarmate de wisselwerking tussen Stirling en het elektronische geratel en geruis via de speakers toeneemt, worden de oren meer getriggerd. Smartphoneschermpjes gaan over op de sluimerstand, het gefluister valt stil. Van der Aa demonstreert een app die hij heeft ontwikkeld, 'The Book of Sand', een interactieve liedcyclus. Via het projectiedoek kan de bezoeker meekijken op Van der Aa's iPad. Steijn (11 jaar) uit het publiek wil wel op het podium proberen hoe de app werkt. Op de iPad moet je swipen tussen verschillende muzikale lagen, waarin de zangeres die in de app optreedt te volgen is.