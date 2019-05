'Het vloekhout’ heeft een stuk hout van Jezus’ kruis als hoofdpersonage en is favoriet voor de Librisprijs

Wordt dít dan misschien zijn doorbraak bij het grote publiek? Johan de Boose hoopt het van harte. De Vlaamse auteur is een van de zes schrijvers die maandag kans maken op de Librisprijs voor de beste Nederlandstalige roman uit 2018. “Tot nu toe ben ik vooral een ‘writer’s writer’”, zegt hij in een grand café op Antwerpen Centraal. “Goede recensies en schouderklopjes van collega’s, dat wel. Maar imposante verkoopcijfers, nee. Ik ben in Nederland vrij onbekend gebleven. Tegen wil en dank, want elke auteur wil gelezen worden. Als deze nominatie daarbij helpt, zou dat fantastisch zijn.”

Zijn werk verdient het. Neem alleen al de genomineerde roman ‘Het vloekhout’. De jury spreekt van ‘een buitengewoon originele bijdrage aan de Nederlandstalige literatuur’. Ze prijst niet alleen de ‘prachtige compositie’, maar vindt het werk stilistisch ook ‘ijzersterk’ en bovendien ‘meeslepend, ironisch en erudiet van toon’.

De originaliteit van ‘Het vloekhout’ zit voor een groot deel in het verrassende perspectief: de verteller van het verhaal, tevens de hoofdpersoon, is geen mens, maar een stuk hout, afkomstig van het kruis waaraan Jezus is gestorven. Hoe kóm je erop?

Rode draad

Het was een kunstgreep, uit nood geboren, vertelt De Boose. De schrijver die graag ‘groot denkt’, had het ambitieuze plan om ‘twintig eeuwen christendom te vatten in een roman van tweehonderd bladzijden’. Daarbij stuitte hij op een technisch probleem: geen enkele mens leeft lang genoeg om twee millennia als hoofdpersoon te dienen. En hoe praat je in vredesnaam een roman aan elkaar zonder centraal personage?

De Boose piekerde zich suf. “Toen kwam ik ineens op dat idee om te schrijven vanuit een object met een grote symbolische betekenis: het houten kruis van Jezus. Dat kruis wordt na gebruik in stukken gehakt. Als gevolg van een reeks toevalligheden is er één houtblok dat de eeuwen overleeft. Het wordt telkens door iemand anders meegenomen en komt dan op een nieuwe plaats, in een nieuwe tijd. Bij keizer Nero bijvoorbeeld, die christenen vervolgde door ze als menselijke fakkels in de fik te steken. Of bij twee Russische monniken uit de 14de eeuw, op de vlucht voor Mongoolse hordes die moordend en plunderend rondtrokken. En bij Stalin met zijn bloedige strafexercities. Het vloekhout, een oud synoniem van kruishout, werd kortom de rode draad. Zodra ik die oplossing gevonden had, ging het schrijven razendsnel.”

Na deze gelukkige ingeving maakte De Boose een wandelingetje door het bos. Hij was nog maar net onderweg, of hij struikelde over een houtblok. Als dát geen teken is, dacht hij. De schrijver nam het blok mee naar huis, zette het op zijn bureau en wierp er tijdens het typen af en toe een blik op. ‘Jij bent mijn redding’, sprak hij tegen het hout. “Een idioot bijgeloof natuurlijk, maar zo werkt het bij mij nu eenmaal.”