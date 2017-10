'Het moet geen heksenjacht worden', zei Woody Allen. Hoezo heksenjacht?

“Het moet geen heksenjacht worden”, zei Woody Allen afgelopen week. “Straks moet iedere man die knipoogt naar een vrouw een advocaat in de arm nemen.” De regisseur doelde uiteraard op de olievlek rond Harvey Weinstein die zich razendsnel over Hollywood en de rest van de entertainmentwereld verspreidt. Meer dan 40 vrouwen zeggen dat ze door de producent belaagd zijn. Harveys broer en compagnon Bob wordt nu ook beschuldigd, de directeur van Amazon is opgestapt wegens seksuele intimidatie en zelfs op onze Gooise matras begint het steeds dreigender te zoemen.

Een heksenjacht? Nou nee, het is eerder het lichten van een deksel op een overvolle beerput. En Woody Allen is wel de laatste die zo’n opmerking zou moeten maken, werd hem onmiddellijk ingepeperd door de traditionele en sociale media. Want Woody wordt in een adem genoemd met de andere machtige mannen die hun handen niet thuis kunnen houden – Bill Cosby, Roman Polanski, Bill O’Reilly, Donald Trump.

Ontmaskering

Iemand die hem daar graag aan herinnert is zijn bloedeigen zoon Ronan, die overigens de achternaam van zijn moeder Mia Farrow heeft aangenomen. Ronan is de enige man tot dusver die een heldenrol speelt in de Weinstein-affaire. Hij is jaren bezig geweest de producer te ontmaskeren. Ronan kreeg belaagde actrices aan het praten, maar vervolgens moest hij leuren met het onthullende verhaal. Tv-zender NBC, waarvoor hij werkt, durfde het niet aan. Toen ging hij naar het tijdschrift The New Yorker. Inmiddels had The New York Times ook een verhaal rond over Weinstein en de krant publiceerde het twee dagen eerder. Desalniettemin had het artikel van Ronan een enorme impact, omdat hij veel meer details noemde over het wangedrag van Weinstein.

'Die beschuldgingen zeggen me niets, het gaat hier om een komisch genie' Harvey Weinstein over Woody Allen

Ongetwijfeld was het de al decennia durende vete met Woody die Ronan motiveerde. Hij is er namelijk van overtuigd dat ook zijn vader met seksueel misbruik wegkomt vanwege zijn bijna goddelijke status in Hollywood. De beschuldiging liegt er niet om: Dylan, één van de geadopteerde kinderen van Mia en Woody, vertelde in 1992 dat ze misbruikt was door haar vader – ze was toen 7 jaar. Woody had had het gezin toen net verlaten omdat hij een relatie was begonnen met een andere adoptiedochter, Soo-Yi die toen 21 was (ruim 40 jaar jonger dan hij). Volgens Woody loog Dylan en was ze gehersenspoeld door zijn woedende ex. Het kwam nooit tot vervolging in de zaak en dat maakte Ronan woedend. Afgelopen jaar schreef hij nog een stuk in The Hollywood Reporter waarin hij vertelde hoe Woody en zijn pr-team met grof geweld het misbruikverhaal de kop in hadden gedrukt. ‘Ze leverden complete artikelen aan de media waarin deskundigen en getuigen aan het woord kwamen die Dylans verhaal onderuithaalden. De media namen die verhalen klakkeloos over. Zo werkt de doofpot.’