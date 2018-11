‘Het meisje met de vlechtjes’ is soms schokkend expliciet

Het meisje met het rode haar, verzetsstrijder Hannie Schaft, staat dankzij het verfilmde boek van Theun de Vries in ons collectieve geheugen gegrift. Ook de naam van Truus Menger-Oversteegen, een ander lid van het Haarlemse gewapende verzet, is niet onbekend. Zij publiceerde zelf over haar oorlogservaringen.

Lees verder na de advertentie

Dit filmische boek is gebaseerd op waargebeurde voorvallen

Maar haar jongere zus, Freddie Oversteegen, is op de achtergrond gebleven. ‘Het meisje met de vlechtjes’ vertelt haar aangrijpende verhaal. Dat wil zeggen: dit filmische boek is gebaseerd op waargebeurde voorvallen. Wilma Geldof, die eerder indruk maakte met ‘Elke dag een druppel gif’, zette die naar haar hand.