Toen ze laatst op de openingsavond van een filmfestival met een Nederlands-Marokkaanse acteur had getongd, had Hanna hem haar nummer gegeven, niet vermoedend dat hij er zo eentje was die echt zou bellen.

“Kun je vanavond”, zegt hij. “Wijntje, hapje. Het restaurant dat ik op het oog heb, is van een vriend van me.”

Hanna kijkt naar Loek, die met zijn koptelefoon op de bank ligt te internetten.

“Nee”, zegt ze.

“Morgen? Of anders de maandag erop? Dan is de keuken van mijn vriend gesloten, maar ik weet nog wel iets anders leuks.”

“Ook niet”, zegt Hanna. “Voorlopig niet. Sorry.”

Loek kijkt op en verschuift zijn koptelefoon. “Wie was dat?”

“Sjeng”, zegt Hanna. Ze blijft nog even naar haar telefoon staren alsof daar nog een restje Sjeng-ervaring aan vast zit gekleefd. “Ik vind hem niet eens leuk.”

Vrolijk

Dat is zo. Er was weinig wat haar in hem boeide. Maar hij had vrolijk en geanimeerd naar haar gekeken, en het is altijd prettig als een man zo naar je kijkt.

“Ken ik Sjeng?”

“Misschien.” Hij speelt in ‘Lieve Charlie’. Hanna weet heel zeker dat Loek die film niet heeft gezien. “Hij is de enige in Nederland geboren Marokkaan die Sjeng heet.”

“Wil hij iets van je?”

“Iets drinken. Maar ik heb nee gezegd. Ik wil met jou aan het scenario werken. Misschien komt Reinout ook nog vanavond.”

“Waarom heb je hem niet gezegd dat je een vriend hebt?”

Hij is de enige in Nederland geboren Marokkaan die Sjeng heet

“Heb ik gezegd.”

“Niet erg overtuigend, zeker.”

“Het is gewoon een vasthoudende Marokkaan.” En om Loek een beetje te plagen voegt ze eraan toe: “Met een vrolijke energie.”

Even later ziet ze Loek druk bezig op zijn telefoon. “Ik ga vanavond wat drinken”, zegt hij. “Met Anne-Loes.”

“Anne-Loes? Waarom?”