‘Heel Hollywood wist van Harvey Weinsteins wangedrag’

Het bleef opvallend lang stil in Hollywood na het artikel in The New York Times waarin werd onthuld dat filmproducent Harvey Weinstein de afgelopen dertig jaar talloze jonge actrices en medewerksters seksueel heeft belaagd. Actrice Ashley Judd, die haar nek had uitgestoken met haar verhaal over de intimiderende avances van de producer, twintig jaar geleden, stond er akelig mee te kijk. ‘Hollywood, de stilte is oorverdovend!’ twitterde actrice Rose McGowan.

Uiteindelijk kwamen ze, schoorvoetend, met hun verhalen

Zij kwam ook in het artikel voor – de krant onthulde dat Rose 100.000 dollar zwijggeld had ontvangen na een vergelijkbaar incident – maar ze had niet meegewerkt aan het verhaal. Toen het eenmaal zwart op wit stond, besloot ze haar collega te steunen en tegelijk de rest van Hollywood ter verantwoording te roepen. Maar de sterren leken angstig af te wachten of de machtige Harvey niet toch een juridische achterdeur zou vinden en terug zou keren op zijn troon.

Uiteindelijk kwamen ze, schoorvoetend, met hun verhalen. Gwyneth Paltrow en Angelina Jolie, actrices die vele malen beroemder en succesvoller zijn dan Ashley en Rose, durfden pas te praten toen de val van de producent een feit was. Het zegt wel iets over zijn macht: hij bepaalde wie werk kreeg en wie niet. Gwyneth vertelde dat ze, toen 22, door Harvey in een hotelkamer was belaagd. Niet veel later won ze een Oscar voor haar rol in de door Harvey geproduceerde film ‘Shakespeare in Love’ en ze had het er nooit meer over. Angelina Jolie maakte hetzelfde mee, in het begin van haar carrière.

Rose McGowan in 2011. © EPA

Maar als zij het wisten, dan moet Brad Pitt het ook geweten hebben – hij had een relatie met Gwyneth ten tijde van het voorval en was jaren getrouwd met Angelina. Hij wist het ook – Gwyneth vertelde hoe Brad tijdens een première op Harvey was afgestapt om het te regelen, als kerels onder elkaar. Maar het bleef binnenskamers. Angelina zegt dat ze andere actrices waarschuwde voor de geile producer.