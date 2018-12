‘Heartbound’ toont meer dan het cliché van de Thaise importbruid

In Noordwest-Jutland, het topje van Denemarken, wonen ruim negenhonderd Thaise vrouwen. Vijfentwintig jaar geleden woonden er nul. Reden voor de Deense regisseur Janus Metz en zijn echtgenote, de bekende antropologe Sine Plambech, om op onderzoek uit te gaan. Ze reisden over een periode van tien jaar heen en weer tussen Thailand en de Jutse regio Thy (ja, hoe verzin je het, Thai en Thy) om de levens te volgen van verschillende Deense mannen en hun Thaise vrouwen.

‘Heartbound’ is de prachtige, intieme documentaire die eruit voortvloeide. Heel mooi hoe de filmmakers uitgebreid de tijd nemen om achter het cliché van de westerse sekstoerist en de Aziatische sekswerkster te duiken. Zo ging Niels na een echtscheiding op vakantie naar Thailand, om daar als een blok te vallen voor Sommai, destijds werkzaam in seksstad Pattaya. Het was niet zomaar een avontuurtje. Niels en Sommai zijn inmiddels 25 jaar getrouwd.

Sommai is ook de spil van de film en het middelpunt van de Thaise gemeenschap in Thy. Eenmaal in Denemarken ontpopte ze zich namelijk tot koppelaarster. Ze organiseerde Thaise culturele avonden, plaatste annonces in de lokale krant en wist zo talloze huwelijken tot stand te brengen tussen Deense mannen en Thaise vrouwen.

Het raakt je diep om te zien hoe vreselijk sterk de vrouwen zijn die tussen die twee werelden leven, in een eeuwige spagaat